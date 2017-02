“Creadores en Ruta” del Arte Cajemense

Al llegar a la inauguración de la exposición colectiva “Creadores en Ruta” de la Galería Héctor Martínez Arteche, en su lectura de sala se explicó el propósito de la misma, señalando: -Es para ver lo producido a nivel estado de Sonora y nacional, muestra multifacética donde las temáticas y estilos son formas de ver y sentir el mundo se encuentran en este espacio que significan diferentes expresiones mediante materiales artísticos creando una transmisión de ideas con obras de Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, Baja California Sur y de la Ciudad de México.

La curaduría de la exposición fue por selección de pinturas entregadas como respuesta a la convocatoria hecha en redes sociales, participando 40 creadores con 52 pinturas y dibujos, de las cuales sólo 17 autores con 29 obras fueron aceptadas por el Consejo de la Galería Héctor Martínez Arteche del Instituto Tecnológico de Sonora, integrado por Grace Rojas, Érika Tamaura y Abdul Machi, académicos de los talleres de Artes Visuales y de la carrera de Diseño Gráfico, Ramón Mora, Oswaldo Alberto Madrid y Ebeth Roldán e historiadora Zyanya López.

El resto fue desechado por no cumplir con los requisitos establecidos en bienales de pintura, entre otros, el contar con una exposición previa en sus semblanzas. Vicio por el que todo principiante ha salido perjudicado en Sonora.

Su concepto museográfico en la sala I se basó en la combinación axial de composiciones relacionada a la obra “Libertad, Ser y Servir”, de Bernardo Loar, montada en el muro poniente, enfatizando temáticas religiosas y abstractas, tratando de unificar el discurso de la exposición. En la sala II, con base en la división en retratos e individualistas, el montaje realizado por Miguel Ángel Rúelas y Juan Bueno-. Según lo indicó el artista plástico Jesús Osuna, administrador de la galería.

Para la crítica de arte, las obras que equilibraron el valor artístico con el valor estético por consiguiente tienen valor galería, fueron: Libertad, Ser y Servir, por su magnífica escenografía de una mujer indígena desnuda al centro, en los extremos un español y otro indígena de sur mexicano, completada con dibujos de una pirámide maya e iglesia colonial en matices tierra, y Mictlantecuhtli se enamora de la virgen en Día de Muertos, ambas de Bernardo Loar; Dos Cristos muertos según El Greco, de Luciano Arancibia; Refugio, figura femenina al esgrafiado de tierra, por Rosa Isabel Vázquez Rascón; Espacios, abstracción de intenso colorido de Rosalía Martínez; A donde ir y Viva, retratos femeninos de la artista Dora Luz Sarmiento.

De las mejor logradas: Atroz, de Ana Bertha Walldez; Encuentro, por Rosa Argelia Martínez; Figuras etéreas, de Lucy Cruz; En espera, por Gladis Félix; Insomnio, de Fabián Guerrero; Cuatro martirios de San Felipe, por Luciano Arancibia; Danzante, de Luis Martín López Sahagún; La Castilla, por Bernardo Loar; Seres de luz, díptico de Alejandro Morales, Cuando sueño, por Dora Luz Sarmiento; Pascola, de Delfino Robles, y el tríptico de acuarelas Hombre desnudo en la mañana, al mediodía y en la tarde, por artista Enrique Vidal. (Repetida)

Entre el público pregunté: ¿Cuál de las obras le gustó más?: Misael Marchena, autoridad del ITSON, respondió: “Límites”, de Zacarías Páez; En espera y Danzante misma apreciada por Karla Karen Reséndiz Armenta, reportera del portal Megáfono.

Fue un placer platicar con la artista hermosillense Lucy Cruz, inquiriéndole: ¿Dónde estudió pintura?: -En el taller del pintor Bernardo González Peña en el puerto de Veracruz; dibujo y pintura mural al fresco en la Academia de Arte e Instituto Lorenzo de Medici en Florencia, Italia.- ¿Cuántas exposiciones tiene en su haber?: -Cuatro en Hermosillo y otras en Mexicali, Guaymas y Veracruz.-

¿En cuales tendencias crea sus obras?: -En transparencias con figurativos y movimiento con colores, en lo figurativo y surrealismo en fondos.-¿Qué piensa de su obra?:- Fundir amalgamas de los colores y profundidad que piense lo que me ha ocurrido y transmita un sentimiento al espectador.- ¿Ha pintado obra mural?:- Sí, en Florencia, Italia. En el acto inaugural a cargo de Grace Rojas, Ramón Mora y Misael Marchena, refiriendo él: -La exposición representa el sentir nacional de la plástica que enriquece el trabajo de las nuevas generaciones.- A su vez, Sergio Inzunza, director de Cultura, aludió: -Son obras de artistas apreciados con excelente trayectoria.-

Para ser la primera exposición curada por el citado consejo tecnológico lamento mencionar que fallaron en la curaduría porque muchas de las pinturas son repetidas de otras exposiciones a falta de experiencia en la materia por ser una profesión y no por gusto de los concejales. No se vale, es una descortesía al público presentar obras tautológicas por parte de los creadores. En lo futuro ya no se mencionarán en estas crónicas porque no tienen caso gastar tinta de pulpo del Mar de Cortés.

El diálogo museográfico fue bastante aceptable; obras realistas dialogando con abstracciones en la sala I y en la otra, diversos retratos cierran el circulo de este arte con calidad plástica y buen oficio de pintor, muchos de las escuelas de artes plásticas nacionales. Pero no deja de ser arte de los 1960 que no ha sido superado por el gremio de pintores (as) debido a la cultura Camp conservadora de la sociedad cajemense reflejada en esta exposición del Instituto Tecnológico de Sonora. Si fue tipo bienal, dejó mucho que desear por no tener propuestas vanguardistas.