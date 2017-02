La escuela es preprimaria, …

… se llama Nueva Creación y materialmente se está cayendo, tiene sólo dos aulas, una para primero y otra para segundo, el edificio es muy viejo, el problema mayor está en la aula de primero, la Secretaría de Educación y Cultura renta el lugar a un particular, los padres de familia van todos los días a cuidarla y a organizarse para que les lleven dos aulas móviles como les han prometido y que los niños no pierdan el año escolar, de veras que da tristeza ver las condiciones físicas del inmueble, este fue clausurado por Protección Civil del Estado, hoy en nota aparte lo reportamos, buscamos a la SEC, su Delegado para el sur de Sonora ADRIÁN VALDEZ LAM, nos suelta que el lunes como un compromiso resuelve.

La directora sabe de nuestra presencia y se molesta, pero nosotros creemos que la verdad debe de salir a flote, no querían a nadie de la prensa porque no saben que esta ayuda en lugar de perjudicar, supimos de esto en el Diario en el Mayo y fuimos rápidamente, la verdad hace libre a las personas, ahora ya lo saben, tendrán sus aulas móviles más rápido de lo que ellos estaban luchando y calculando.

Platicamos con el jefe de Tránsito Municipal, Comandante GUSTAVO YÉPIZ y la pregunta fue ¿Qué promedio de automovilistas detienen ustedes bajo los influjos del cristal? Ya vemos que la Gobernadora está buscando que se sepa la verdad del cristal y la respuesta me sorprendió, “no lo sabemos, no nos ha tocado detener a nadie así”, nosotros, ¿quiere decir que los jóvenes que consumen cristal no manejan en Navojoa? Y la respuesta “eso lo determina un perito no nosotros y a todos los remitimos al Ministerio Público” ahora dígame usted amigo lector ¿usted cree que un agente de tránsito no sabe quién anda alterado por el cristal? La verdad lo dudamos, tienen demasiada experiencia como para no saberlo, nos quedamos pensando, los remitirán o los soltarán, se sabe que hay barrios enteros de ricos y pobres consumiendo y todos tienen autos y motos, pero en fin.

El Secretario General del Sindicato Único de los Trabajadores del Ayuntamiento de Navojoa RAMÓN RENÉ GARCÍA VALLEJO, anda apuradito por cerrar el trato con la empresa, aunque nos dice que todo va bien, es más, que algunas prestaciones aunque solamente están habladas, ya se están pagando, no así el aumento de salario que están pidiendo, ayer precisamente iban a determinarlo en firme, buscamos al Alcalde Dr. RAÚL SILVA VELA y se trata de un aumento del 5% pero no llegaron a feliz término, al parecer se van para la semana próxima, están en el estira y afloja, es natural, vamos a ver quién estira más o quién afloja más.

¿Cómo que fue una confusión? SARA MARÍA CAMARGO, Psicóloga de la Secretaría de Acción Comunitaria del PRI-Estatal, y que en alguna ocasión fuera regidora por el tricolor, bien sabe que a la oportunidad la pintan calva en política partidista y hay que aprovecharla y mal haría si no lo hace, dicen por ahí, pues en el evento del viernes pasado, por un error de los organizadores, le dieron mejor posición en el presídium que hasta otros dirigentes tricolor, como lo es URIEL SILVA ROBINSON BOURS, pues la colocaron en las posiciones centrales y como ella aspira a ser diputada local por el distrito 19, se dejó querer ya que de lo que se trata es de que la vean y consideren que hasta subió más arriba el aplausómetro, como luego se dice, les comió el pastel a los organizadores ante la molestia evidente de quienes pretenden esa candidatura, no hay que olvidar que en política, la forma es fondo.

Lo fuerte del ya próximo carnaval será los días 24, 25 y 26 de febrero, lástima que en la Región del Mayo ya no se celebren con la fuerza de antes, que eran considerados hasta preciosos, no dice HORACIO ARIZMENDI OSORIO, estos ya no se han vuelto a ver, sólo quedan Guaymas y Mazatlán, en NAVOJOA se recuerda a CONCHITA RODRÍGUEZ, muy bonita se casó con un marinero, LEONOR GIL LAMADRID del restaurante Central, cuyo propietario era NELO GIL LAMADRID su padre, que estaba esta por la Obregón casi con calle Ferrocarril, ahí a ese llegaban los presidentes de la República como Manuel Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas, enfrente estaba el hotel de los Valenzuela y el más moderno era el hotel Aguilera enfrente de la Ciudad de París, como estaba cerca del ferrocarril hasta los llevaban a pie. Ya platicaremos más de este tema en otras entregas. Opino