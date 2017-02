Está muy bien que Protección Civil, …

… haya iniciado el programa de Seguridad Escolar yendo a los centros de enseñanza, sobre todo de nivel básico, enseñanza media y media superior, para cerciorarse de que todo funcione bien en su alimentación, que no haya sub productos chatarra, que esté en buenas condiciones la estructura del inmueble, puertas, ventanas, baños, cercos, techos, pisos y juegos infantiles, informó el funcionario municipal de Protección Civil de la Comuna en Huatabampo, GASPAR MILLANES VALDEZ, ya que es una preocupación del Alcalde HELIODORO SOTO HOLGUÍN, sobre todo en el medio rural y el casco urbano, muy bien repetimos, pero a ver si le van metiendo también el programa de “La verdad del cristal” con sus motivos y consecuencias, para ver si se asustan los chavalos y dejan de andar jugando a los vivitos pensando en las drogas.

Dicen por ahí, que CARLOS CAMPOY actual encargado de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud de Navojoa, le gusta el chacoteo pero no de buena onda, ya se supo que hay quejas de que este joven funcionario estatal, anda cobrándole cuotas a algunos comerciantes abarroteros, para que vendan cigarros sueltos hasta a menores, lo cual no es legal y que se machuca hasta 300 pesos a la semana por cada uno de ellos, para dejarlos ejercer esta práctica sin que nadie los moleste, pero también nos llega que ya se hizo la denuncia a nivel estatal, o sea con sus jefes, pero hasta la fecha nadie sabe nada de consecuencias y lo que nosotros decimos, es que cuando el río suena, es que lleva agua. ¡Zambomba!

Desde CMCOP nos reporta la Ing. LORENA MARTÍNEZ CERVANTES, qua están saliendo las últimas obras del 2016 y de estas ya se están haciendo las consideraciones finales y quedan 24 obras y esto se cierra, usted ya sabe que el Consejo Municipal para la Obra Pública, agarra dinero de los impuestos que usted paga en las revalidaciones de sus placas del auto y otros servicios, aquellos que dicen que son voluntarios pero que ya no lo son tanto, del año pasado le metieron 9 millones 955 mil 979 pesos en 49 obras, se remodelan iglesias, escuelas, museos, edificios públicos, canchas e instalaciones deportivas, electrificaciones etc. Para este año ya tienen 400 solicitudes, los ciudadanos organizados en diferentes agrupaciones que requieren de este tipo de obras, al concertar, hacen un depósito del 29% de lo que vaya a costar la construcción o reconstrucción y lo demás corre por cuenta de esta oficina, además les avisan que vayan los ciudadanos que requieran de este tipo de obras y adelante, todo esto está amarrado con el CECOP Estatal, pero eso sí, necesitan moverse rápido porque les ganan el presupuesto, recordamos que en este tipo de pago por servicios y otros como las revalidaciones, va la Cruz Roja y sobre todo la UNISON, que ya ve cómo andan agarrados de la gamarra, por el cambio de rector que ya se avecina y las denuncias de corrupción y desvío de fondos no se hicieron esperar para el que se va HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE, que si son puras grillas o ciertas las acusaciones, ya lo sabremos.

Ayer anduvo muy movido protestando junto con los trabajadores maquiladores el Regidor y líder del PRD PRÓSPERO VALENZUELA MUÑER, estuvieron en el Palacio Municipal y tomaron las calles rumbo a la JCyA, estos trabajadores sospechan de que les están chacaleando entre el líder de la CTM GUILLERMO PEÑA ENRÍQUEZ y la Junta de Conciliación y Arbitraje, algunas de sus prestaciones como antigüedad, indemnizaciones y otras, por el cambio de patrón que ahí se dio, al parecer no aceptan al patrón sustituto, quieren a fuerzas que el patrón que vendió y se fue los indemnice, e iniciar una nueva relación con el que compró y llegó y eso no se va a poder, pues la Ley de Trabajo acepta que las condiciones laborales del contrato simplemente continúen con el patrón que llegó, mejor nos parece que el regidor está en una lucha clientelar, para ver qué saca en las próximas pizcas electorales, más que una causa que se pudiera ganar, si no, al tiempo. Opino