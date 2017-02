¡Demandan a Beyoncé por 20 millones de dólares!

De acuerdo a información de Televisa Espectáculos, la familia del fallecido youtuber, Anthony Barré, mejor conocido como Messy Mya demandó a la cantante por haber ocupado su voz diciendo dos frases específicas sin autorización.

“What happened to New Orleans?” y “Bitch, I’m Back. By popular demand”, son las frases que la artista usó en el video de su sencillo “Formation”, las cuales se escuchan claramente al inicio del clip.

pero al final no se obtuvo la respuesta que se esperaba por lo que ahora se le exigen los 20mdd.

Hasta el momento no se han dado más detalles al respecto, ni Beyoncé ha realizado declaración alguna.