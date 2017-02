Acercan a William Shakespeare a las nuevas generaciones

Uno de los retos que Oscar Uriel tomó en sus manos al producir la puesta en escena “Noche de reyes” es que las nuevas generaciones sepan que un escritor clásico como William Shakespeare no es sólo para versados en la materia, que nada tiene de aburrido, y sí, es muy actual.

“La aproximación y la manera en que se ha abordado siento que es muy legible, muy contemporánea, siento que estos montajes, como los Chéjov que hicimos (La gaviota y Tío Vania), para el público en que pensamos es en los jóvenes, si un chavito viene, le gusta lo que ve y llega a su casa a googlear William Shakespeare, yo me doy por satisfecho, pero tampoco que sea didáctica porque las cosas escolares no me gustan mucho”, dijo Oscar Uriel.

Para realizar la adaptación y también dirigirla en el escenario del Foro Shakespeare, al cual llegará el 3 de marzo; Oscar Uriel eligió junto a sus socios de La Rama Teatro, a Alonso Íñiguez, quien logró dar forma a una versión muy peculiar de este texto escrito en 1602, en el que combinó un poco de cabaret y música isabelina.