Para refrescarles la memoria a los priístas,…

… recordemos que fue MACLOVIA SALIDO la primera presidenta del PRI-Navojoa, la ahora Directora de Comunidades Rurales en la actual administración municipal, está en la historia y no REMEDIOS PULIDO TORRES, como lo han proclamado muchos rojos, eso que ni qué, las circunstancias son muy distintas, Maclovia abandonó el tricolor para irse a operar en el PAN, donde rápidamente fue cachada y ahora es funcionaria en la primera gestión azul del Municipio ¿será por eso que los priístas no quieren reconocerla? Pero ni modo, tienen que aceptarla como la primera mujer en dirigir las riendas de su partido, es mejor que lo admitan que nada se les quita, se les fue un político con calidad de presidenciable y una buena operadora política y la historia les cambió.

Dentro de los planes de la señora presidenta del DIF-Navojoa LOURDES RUY SÁNCHEZ DE SILVA, está el construir el Centro Deportivo Paralímpico, en el parquecito que está enfrente a la SEC, para ello ya tienen el proyecto ejecutivo, todo es cuestión de gestionar los recursos, pero que además tiene confianza en lograrlos, también remodelará el edificio de Allende entre Talamante y Cuauhtémoc, donde quedará muy bien la Estancia del Adulto Mayor, por cierto que los mayores ya tienen su Centro de Cómputo, su departamento de Defensa Legal con licenciados para ver lo de testamentos y defensa cuando algún familiar se les quiere adelantar en quitarles su casa o terrenos y ya vienen las Jornadas Médicas con enfermeras y médicos, ayer anunció las Bodas Colectivas, junto con el Registro Civil de Sonora que representa RAYMUNDO VALDEZ VALENZUELA.

La PROFECO Navojoa está anunciando que irá a los negocios de venta al menudeo el 31 de mayo a calibrar sus balanzas. Hace el anuncio RAMÓN SERGIO PATIÑO PALOMARES, también nos dijo que diariamente reciben quejas de los concesionarios de gasolineras (No al gasolinazo) y que les dan curso a las oficinas de Ciudad Obregón o Hermosillo, que son entre todas un promedio de 7 por semana, mayoritariamente a prestadores de servicios como mecánicos y carpinteros, de todas se arreglan el 80% y las que no, es porque a los quejosos les faltan documentos, hay negocios que son multados por la SHCP y esta puede llegar hasta la clausura, las verificaciones sí se dan en forma sorpresiva y que la CFE tiene un promedio de dos quejas al mes, lo que nos indica, que los navojoenses se quejan poco, son muy aguantadores.

Veamos qué está pasando con las áreas verdes, si no hay las que debería de haber en primer lugar porque es por la falta de interés de la misma sociedad por mantenerlas, ya que para que estas se desarrollen, es importante mantener una serie de cuidados, así lo indica GRETHEL MARÍA VEGA MAZÓN, Directora de Ecología Municipal, a cambio, dijo, ellos están en la mejor disposición de proporcionar árboles para que los parques y jardines tengan sus buenas áreas verdes, pero es muy importante la cooperación de la ciudadanía y que tiene un titipuchal en el vivero municipal, pero eso sí, para que la gente pueda recibir donaciones deberá haber un comité de vecinos, los que serán los responsables de cuidarlos, para garantizar su sano crecimiento y que mientras no hagan esa mancuerna con la gente, asegura que no podrán acrecentar las áreas verdes en la ciudad, ni van a poner mil árboles que ya tienen, pues si no se cuidan, los lugares quedan igual de desiertos y nada más se pierde tiempo y esfuerzo.

Ayer hubo “Reconocimiento al Deportista Municipal” por parte del Alcalde Dr. RAÚL SILVA VELA, pero con la sorpresa que si bien recibieron los atletas de nivel local, también los navojoenses de talla estatal, nacional y hasta internacional, el local Los Presidentes del Palacio Municipal se llenó totalmente, y es que todos quieren estar cerca de los triunfadores, los hubo de varias disciplinas, todo fue frescura y juventud, bueno por los jóvenes que vienen arriando con las competencias, para jalar a las nuevas generaciones y ver que sí se puede, todo es cuestión de disciplina y mucho trabajo como ahí se dijo. Opino