Es lamentable la pérdida de ganado

Roberto Aguilar

La muerte de las reses cerca del relleno sanitario, es una situación que el departamento de Ecología Municipal, lamenta según lo indicó la directora de esta dependencia, Grethel Vega Mazón.

Señaló que luchar contra la tira de basura clandestina es un reto muy grande ya que la falta de cultura de limpieza de la ciudadanía es muy baja, sino que nula.

“A veces damos un pasito, pero luego retrocedemos dos, la sociedad es muy difícil, pero es nuestro trabajo seguir insistiendo para que el cuidado del medio ambiente esté latente”, expresó.

Lamentó la pérdida de este ganado e invitó al ganadero a que ponga la demanda, para que ecología pueda actuar con una investigación intensa y ver que se puede hacer.

“Se tiene que comprobar que la muerte de este ganado, efectivamente fue por causa de basura, una vez echa estas pruebas, nosotros revisaremos la basura tirada en el lugar y tratar de identificar al culpable y darle la sanción correspondiente”, expresó.

La funcionaria agregó que también es responsabilidad del ganadero cuidar sus reses y destinar un área limitada para que estos animales no salgan del perímetro y no coman lo que no se desea.

“Esto es responsabilidad de todos, tanto de quien tira la basura, como de quien no cuida su ganado y de nosotros sancionar a quien incurre a esta práctica ilícita”, aseguró. Como departamento de ecología, expresó, se pondrán en contacto con la zona y quienes tienen animales en esa área, para ver qué se puede hacer, pero que es un trabajo maratónico estar al pendiente las 24 horas vigilando quien tira basura en esos lugares.

“Lo ideal es crear conciencia para que no lo hagan, para eso hay una zona destinada que es el relleno sanitario, para depositar la basura y darle el proceso necesario, tirarla afuera o en otros lugares solitarios, no es justo, es un acto de inconsciencia muy grande”, puntualizó.