Tanto la velación, como el sepelio de ORESTES BELTRONES RIVERA reunió a familiares y amigos de quienes con el paso de los años supieron cosechar innumerables amistades. Nos referimos sobre todo al hoy finado, al igual que su hermano Alcides, que murió también en febrero, pero del año pasado, así como al ex gobernador de Sonora, MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, que supieron poner en alto no sólo el nombre de Villa Juárez, de donde son oriundos y Cajeme, donde se criaron, sino también de Sonora, y es la razón de la pluralidad fácil de advertir en los servicios funerarios. Fue así como ayer, en el Panteón Nuevo, alcanzamos a ver personalidades como el alcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, a quien sorprendió la noticia del deceso llegando al Municipio de San Javier, que aprovechaba el puente largo del fin de semana para participar en una cabalgata tradicional, quien, por cierto, nos comentó que de todas formas se dio tiempo de acompañar por el pueblo a la alcaldesa LUZ OFELIA FLORES MARTÍNEZ, donde pudo constatar que la dama carga más obra que algunos alcaldes de municipios grandes, con la coincidencia de que navega con sólo 400 habitantes y en el caso de FFCH, con 400 mil. Otros alcaldes presentes fueron el de Huatabampo, HERLIODORO SOTO HOLGUÍN, así como el edil perredista de Bácum, EUSEBIO MIRANDA GUERRERO; de igual forma también pasaron lista de presentes la senadora ANABEL ACOSTA ISLAS y su señor padre, RAÚL ACOSTA TAPIA; el secretario Hacienda estatal, RAÚL NAVARRO GALLEGOS, al igual que su hermana, LUCY, de los mismos apellidos, quien se desempeña como delegada de INFONAVIT en Cajeme y sus alrededores. Entre los panistas observamos al ex senador JAVIER CASTELO PARADA y al regidor JOAQUÍN ARMENDARIZ BÓRQUEZ, sentado cerca de la también regidora, pero del tricolor, RAMONCITA FLORES LÓPEZ. Además de Raúl Navarro, de los cajemenses más cercanos a Manlio estuvo presente su compadre RAÚL AYALA CANDELAS, acompañado de su señora esposa, LUPITA GONZÁLEZ DE AYALA, de quien la prensa guarda gratos recuerdos de su gestión como presidenta del DIF Cajeme, flanqueados por su hijo RAÚL AYALA GONZÁLEZ, hoy por hoy líder de la Fundación Colosio en este Municipio. Era obvia la presencia de otras personalidades cercanas a MFBR, tales como el empresario RICARDO MAZÓN LIZÁRRAGA, así como algunos delegados federales como el de SAGARPA, JORGE GUZMÁN NIEVES; el de la SCT, JAVIER HERNÁDEZ ARMENTA, y de los más cercanos a Manlio, los delgados del IMSS, MIGUEL JIMÉNEZ LLAMAS; de INAES, MANUEL MURUE SABAG, y del INFONAVIT, ROBERTO SÁNCHEZ CEREZO, quienes han acompañado al ex dirigente nacional del PRI en diversos cargos desde que fue gobernador de Sonora. Presente, MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO, contralor estatal en la administración de la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, quien de inmediato envió sus condolencias vía Twiter y físicamente no le fue posible trasladarse a Cajeme, porque su agenda la obligaba a estar presente en Querétaro, acompañando al presidente de la República, ENRIQUE PEÑA NIETO, y su gabinete en la conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana. De la gente distinguida de tierras locales observamos a don ROGELIO DÍAZ BROWN (padre); al secretario de Seguridad Pública, ANTONIO GUTIÉRREZ LUGO, a quien le tocó saludar a Manlio al bajarse del vehículo; los diputados locales OMAR GUILLÉN PARTIDA, RAFAEL BUELNA MELÉNDREZ y EMETERIO OCHOA BAZÚA. Posiblemente ahí andaba KIKI DÍAZ BORWN, pero no la vimos. Y su colega diputada BRENDA JAIME MONTOYA, nos informan que no pudo venirse de Hermosillo, porque ayer, como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, tenía el compromiso de recibir un pliego petitorio que entregaron centenares de manifestantes, respecto al gasolinazo y otra demandas. A los que hacía años que no mirábamos en la escena pública fueron el ex diputado AGAPITO PARRA MARES y su hijo HERNÁN PARRA; al abogado CARLOS BORBÓN DE ANDA, ex secretario de Seguridad Pública hace algunos ayeres, y a FRANCISCO LENDO LÓPEZ, ex delegado del Transporte en este Municipio. De San Ignacio Río Muerto se dejó venir el ingeniero ÓSCAR JAVIER LUGO, mientras que de Navojoa hicieron lo propio el ex alcalde GUSTAVO MENDÍVIL AMPARÁN y el dirigente de la CTM, GUILLERMO PEÑA ENRÍQUEZ. Los grandes ausentes, que no acudieron ni por un cumplir, usted sabe quiénes fueron y ni siquiera mandaron a su pupilo, ABEL MURRIETA GUTIÉRREZ.