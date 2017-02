Que han celebrado los primeros 100 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Etchojoa, …

… la ceremonia estuvo encabezada por el Alcalde UBALDO IBARRA LUGO, la oradora oficial lo fue la Síndica Municipal LUZ ELENA MOROYOQUI ACUÑA, quien recordó que un 5 de febrero de 1917 el Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro la promulgó, misma que entró en vigor el 1 de mayo de ese mismo año, recordó al presidente constitucionalista que luchó por tener una buena constitución como lo fue VENUSTIANO CARRANZA, muy bien, esto nos sirve para recordar que de ahí a la fecha ha tenido cientos de reformas o parches, tal parece que los presidentes de la República se la han acomodado a su contentillo, para gobernar como han querido.

El primero que la reformó fue ÁLVARO OBREGÓN le hizo siete y el último ENRIQUE PEÑA NIETO con 147 y sigue la mata dando, entre todos los presidentes suman 699 reformas, fue una constitución de avanzada a principios del siglo pasado, pero hoy es la más parchada.

En Navojoa y con la representación del Presidente Municipal doctor Raúl Silva Vela, fue el Secretario del H. Ayuntamiento MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO y donde el Director de Salud, JESÚS ENRIQUE NORIEGA VEGA, fue quien emitió el mensaje del Centenario de la Constitución Mexicana y así fue en todos los municipios de la República Mexicana.

Para esta semana que corre, la Unidad Estatal de Protección Civil, está pronosticando condiciones meteorológicas de extremo calor, comparado con las ondas frías que hemos tenido las últimas semanas, pues el termómetro va a llegar a los 35 grados centígrados, esto debido al asentamiento de una alta presión profunda en todo el noroeste del país, que empezará a afectar el ambiente a partir de hoy martes. Aunque también habrá corriente en chorro y flujo del oeste medio y superior que continuarán generando afluencia de humedad con nublados medios y altos sobre Sonora, esto aparte de ponernos en riesgo de adquirir enfermedades bronco-respiratorias, le puede pegar al cultivo del trigo en general y desarrollar roya de la hoja en la variedad Cirno, como ya se está viendo en los campos agrícolas de Huatabampo.

Cirno ha demostrado ser la más susceptible a hospedar este hongo, esperemos que las demás variedades que están sembradas en el sur de Sonora, no lleguen a contagiarse.

¿Tomar bebidas embriagantes con energéticos, para qué? Hoy ya es una moda entre los jóvenes, dicen que así aguantan más y retardan el emborrachamiento y por otro lado la cruda es más benigna, pero ¿esto es cierto, o una fantasía? La realidad es que puede provocar intoxicaciones agudas o daño hepático, hay casos hasta de muerte, por ello, usted padre de familia, no es una inocentada que su joven hijo, se la lleve comprando bebidas de power, puede estar preparando su propia muerte y se lo decimos en serio, si acaso no nos cree, pregúntele a la psicóloga especialistas en adicciones ANA ELIZABETH PORRAS, o a cualquier profesional de la medicina, no estamos jugando señores.

El bullying sigue creciendo en las escuelas, dígase lo que se diga no ha dejado de estar presente, ¿será porque este no se ha atacado de raíz?, ahí tenemos el caso más reciente del niño BENIGNO GARCÍA GARCÍA, cuya madre señora LLUVIA JAZMÍN YÉPIZ FLORES, dice que ha llegado al extremo de tener que perder su ciclo escolar y no es por nada, pero los maestros no saben ni qué hacer, no están preparados, la SEC y su Secretario ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, ni el SNTE no han dado ningún paso para coadyuvar en la solución a este problema o nomas han hecho la finta, por el lado del sindicato ¿será porque no deja dividendos entre los agremiados?, pero hay que pensar en los niños, toman el camino más corto, en la práctica diaria no quieren batallar con chismes y mitotes dicen, se declaran incompetentes y dejan a los niños a la deriva con el problema, no se tratara de la reforma educativa o de su segunda plaza porque entonces sí se ponen como leones. Opino