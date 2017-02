Pese al gasolinazo, Claudia responde con hechos… ¿Y MORENA y PAN, se desgastaron?

Por: Roberto Dyke Rivera

Los diputados locales querían atenderlos. Por extraño que parezca, pero querían hacerlo. Pero las manifestaciones contra el gasolinazo, y demás aumentos, tienen dinámica propia.

¿A qué me refiero con dinámica propia?

Cuando se trata de agresiones –en este caso de la Federación– y que repercuten directo en el bolsillo de la gente, la inconformidad es un asunto natural.

Sin embargo, a los manifestantes no les gustó ver a los diputados parados en la parte posterior del Congreso… eso también es extraño. ¿Qué no se trata de sumar fuerzas?

Y también es creíble que a los diputados priístas, la gobernadora Claudia Pavlovich les haya reclamado: Bueno, ¿y ustedes cuándo se van a poner las pilas?

Es decir, la gobernadora ha hecho su trabajo. Pese a las agresiones de los aumentos por esta causa, ella ha establecido compromisos fuertes:

De entrada, nada de aumentos en los transportes colectivos, en especial los urbanos, que la gente requiere para movilizarse en lo laboral, y en las demás necesidades que ocupan las familias.

En el caso de los agricultores, los compromisos establecidos por Claudia van en el sentido de apoyar para evitar que los costos se disparen.

LE FALTÓ PODER A LA MANIFESTACIÓN

¿Cómo diablos tumbar, o avanzar con éxito para tratar de tumbar tamañas disposiciones federales?

Así, exactamente así, con la protesta constante.

Sin embargo, en esta ocasión, pese a la innegable presencia del PAN y de MORENA, la manifestación de este domingo se vio reducida.

De hecho, cuando los diputados decidieron ir a plantarse fuera del Congreso, lo hicieron con la convicción de escuchar a la gente… e, incluso, llegar a acuerdos.

No obstante, quizá fue la debilidad en el número de manifestantes, o la escasa (¿o nula?) coordinación de la misma, lo que evitó dialogar con los integrantes del Poder Legislativo en Sonora.

Hay que entenderlo, las erráticas decisiones federales nos pegan a todos… así, ¡a todos!… incluido al presupuesto estatal, donde ya prevén los riesgos de una inflación que le pegaría tremendo a los costos… y afectaría los proyectos de inversión privados.

Entonces, es conveniente dialogar… pero, al parecer a los partidos de oposición algo no es está saliendo bien.

¿Qué ocurre?… ¿Al común de la gente los están cansando los partidos que solamente quieren llevar agua a su molino?

¿Por qué no aprovechar, pues, la disposición de los diputados locales?… Está claro que estas actitudes también hartan a la gente…

… en fin, los diputados mostraron disposición… y en esto se puede avanzar… todos entendemos que vale la pena.

LA RESPUESTA OFICIAL, LA DE CLAUDIA

Pese a esta situación tan compleja, es correcto reconocer los esfuerzos de la gobernadora.

No solamente “el loco Trump” con sus amenazas, tiene en jaque a nuestro país y agrede las posibilidades de desarrollo económico… sino que el gasolinazo (errática política del presidente Peña Nieto) agrava el problema.

Pero aún con esta lluvia de malos augurios… ¿qué significado pueden tener las palabras del gobernador de Arizona, Doug Ducey, cuando habla de la relación con el Estado de Sonora?

Más allá: Cuando se refiere al avance de la cooperación de los estados de Sonora y Arizona, que pese a los negros nubarrones “trumpistas”, nos habla de una “fantástica sociedad”.

El gobernante gringo habla de una relación económica de altura, que habrá de fortalecer la economía de ambas entidades…

… una relación comercial en serio, fuerte, que avanza,

Y esto significa excelentes perspectivas de empleo, de inversiones, de acuerdos en educación, capacitación y demás.

CUIDADO CON POLITIZARLO TODO

Esto es, si no atenemos a la complejidad de cosas que ahora vivimos, sería una responsabilidad, y muy grave, querer politizarlo todo.

Hay que estar de acuerdo con la protesta… pero nunca con centrar el universo de problemas en esto.

En Sonora hay gobierno… y está funcionando… ¿seremos capaces de ponernos de acuerdo para avanzar unidos, o todo es criticar, cuestionar y maldecir?

Me parece que somos capaces de hacer algo mejor que eso.

¡Hasta pronto!