Mañana reinicia la Liga Médica

David Vázquez Ramírez

Todo listo para que mañana se juegue la sesión 20 del torneo de boliche de la Liga Médica en su edición XXXVI donde Ricardo Fotografía buscará mantenerse como líder de la competencia cuando se enfrente a su similar de Chiltepines.

En resultados de la sesión anterior el equipo de Ricardo Fotografía se mantuvo en la cima de la competencia al superar por 3-1 a Taco Taco.

Los mejores por los fotógrafos fueron Jorge Martínez con serie de 536, Armando Barrón con 446, Ricardo Gutiérrez 504 y Francisco Amavizca con 458 pinos, mientras que por los taqueros tiraron bien Fernando Jerson con 387, Agustín Ramos 399, Alberto López 348 y Guillermo Zamudio que finalizó con serie de 528 bolos.

En más de la jornada, Los Jefes y Exploradores empataron a 2 juegos por bando, Los Compadres vencieron por 3-1 a Dental Isiordia, Los Carpos dividieron honores con Dental González, caso similar al de Chiltepines y Duro con Ellos, mientras que Dental Miranda le ganó 2.5-1.5 a Dabalash.

Con esos resultados la tabla de posiciones luce de la siguiente manera: Ricardo Fotografía se ubica en la cima con foja de 26-6, seguidos de Dental González y Los Carpos con 24-8 respectivamente.

Después vienen Los Compadres con 22-10, Nuevos Exploradores 19-13, Dental Miranda 15.5-16.5, Dabalash 14.5-17.5, Dental Isiordia 12-20 y Chiltepines con 10-22.

Más abajo se ubican Duro con Ellos con 9-23, Taco Taco 8-24 y en el sótano Los Jefes con 7-25.

Los mejores jugadores de la jornada fueron Luis Valenzuela tirando el juego alto neto y con ventaja de 236 y 258 pinos. La serie neta se la adjudicó Gustavo León con 630 pinos, mientras que la serie con hándicap fue para Víctor Mungarro con 702 bolos.

En los casilleros individuales, en la categoría “A” los mejores son Joshué Torres con 195 de promedio, seguidos por Hiram López con 190, Gustavo León 185 y Antonio León con 182 pinos.

En la “B” sobresalen Fernando Tirado con 183, además de Jairo Miranda y Francisco Amavizca con 172 cada uno por 169 de Javier González.

En la “C” brillan Efraín Bojórquez con 163, Luis Tirado 158, Reginaldo Torres 155 y Luis Rojas con 149 pinos.

Juegos para hoy

Dental González Vs.

Los Compadres

Dental Miranda Vs. Los Carpos

Duro con Ellos Vs.

Nuevos Exploradores

Los Jefes Vs. Taco Taco

Chiltepines Vs. Ricardo Fotografía

Dental Isiordia Vs. Dabalash