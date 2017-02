Dice el encabezado, muy sugestivo por cierto: TRATAN POR CRECIMIENTO ANORMAL A UN HOMBRE.- Londres, (AFP).- El hombre catalogado por la nueva edición del Libro Guinnes, como el ser humano vivo más alto del mundo, está siendo asistido en un hospital de Londres, donde se intentará interrumpir su crecimiento que es ya de dos metros con cincuenta y un centímetros (2.51) en algunos meses. El hospital de San Bartolomé confirma que Parimal Chandra Barman, de veintisiete años de edad, originario de Bangladesh, está siendo tratado por crecimiento anormal, pero NO precisó con cual método.

Al serle comunicado lo anterior a un Grillo local nos dijo muy en serio:

-A mi modo de ver las cosas, además de que los médicos malosos del hospital San Bartolomé, NO quieren decir el remedio para que deje de crecer este chavo, tampoco aclaran si su crecimiento es en TODOS sentidos y por último, con ese nombrecito de cantinero, seguramente que si NO lo curan a tiempo, crecerá hasta olerle las patrullas a San Pedro… A menos que…