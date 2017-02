Deudas y déficit en la ANDA, pero siguen adelante

“Con deudas como Estados Unidos que es una superpotencia, así las tiene la ANDA, pero tiene la capacidad de ingresos para ir resolviendo sus deudas y está funcionando con normalidad. Pero convocar con videos a una asamblea ordinaria confunde a los medios y alarma a los compañeros, hay que hacer un trabajo en equipo para que esto no ocurra”, dijo Abel Casillas, secretario sustituto de la Asociación Nacional de Actores.

De esa deuda se le cuestionó en entrevista de que se habla de un faltante de 12 millones en la secretaría del Tesoro de la ANDA, a lo que respondió:

“Mientras no haya pruebas contundentes, no existe ese déficit. Los auditores del Politécnico no detectaron ningún faltante. Igual si existe, pues tengo una constancia de que de ello se iba a informar en la asamblea pasada, que ahora será dentro de tres meses”.

Respecto a la deuda de la ANDA subrayó: “Tenemos un déficit acumulado de hace 20 años de 72 millones de pesos, pero no es una deuda sino es un déficit que se ha tenido, porque se tomó de fondos que teníamos para cubrir otras situaciones. De deuda tenemos un promedio de 28 millones de pesos”.