Vence a Atlanta 34-28 Histórica victoria de Patriotas

James White corrió 2 yardas y anotó el touchdown de la victoria 34-28 de los Patriots de New England sobre los Falcons de Atlanta, a los 4:58 minutos, en el primer tiempo extra en la historia de los Super Bowl, el domingo en el NRG Stadium, en Houston, Texas, en el Super Bowl LI.

Para los Patriots fue el quinto título, los mismos que han ganado el quarterback Tom Brady y el entrenador Bill Belichick con el equipo en 7 apariciones en el juego máximo de la NFL. En total, los Patriots han jugado 9 Super Bowls.

Los Patriots de New England y los Falcons de Atlanta empataron 28-28 en el tiempo regular.

James White anotó un touchdown y luego Tom Brady dio un pase a Danny Amendola para que los Patriots empataran 28-28 contra los Falcons cuando faltaban 57 segundos para terminar el partido.

Con casi 6 minutos por jugar, Tom Brady dio un pase de 7 yardas a Danny Amendola para touchdown y en la conversión James White corrió y los Patriots de New England se acercaron 28-20 a los Falcons de Atlanta.

kicker Stephen Gostkowski anotó un gol de campo de 33 yardas para que los Patriots de New England se acercaran 28-12 a los Falcons de Atlanta.

Al término del tercer cuarto, los Falcons vencían 28-9 a los Patriots.

Cuando se jugaban 6:29 minutos del tercer cuarto, Matt Ryan dio un pase de 6 yardas a Tevin Coleman para touchdown y los Falcons ganaban 28-3 a los Patriots.

Luego, los Patriots descontaron con un pase de 5 yardas de Tom Brady a James White, sobre el final del tercer cuarto, pero el punto extra lo fallo el kicker Stephen Gostkowski y la cuenta quedó 28-9.

Devonta Freeman, estudiante de Miami Central High School y corredor de los Falcons, anotó el primer touchdown del Super Bowl, con una corrida de 5 yardas y puso adelante 7-0 al equipo de Atlanta sobre los Patriots, en el segundo cuarto.

Luego, Austin Hooper anotó un TD tras pase de 19 yardas de Matt Ryan para poner 14-0 arriba a los Patriots.

Robert Alford interceptó a Tom Brady para una devolución de 82 yardas para touchdown, a falta de 2:21 minutos para el término del primer tiempo. Esta quizás es la primera vez que interceptan a Brady para TD en un Super Bowl.

Los Patriots descontaron con un gol de campo de 41 yardas de Stephen Gostkowski, sobre el final del primer tiempo.

Los Patriots se encargaron de realizar el primer ataque contra los Falcons. En la primer jugada del partido, la defensa de los Falcons respondió y contuvo a Tom Brady. Luego en su turno en el ataque, los Falcons realizaron una magnífica salida por tierra, pero luego la defensiva de los Patriots se recuperó.

Al termino del primer cuarto, el marcador se mantiene 0-0 entre los Patriots y los Falcons.

Antes de empezar el partido, el ex presidente de Estados Unidos George Bush lanzó la moneda del sorteo.

También antes del partido, Brady, de los Patriots, ingresó a la cancha del estadio NRG de Houston para hacer los calentamientos previo al Super Bowl, y se inmediato encendió a los seguidores de su equipo al levantar un par de veces el puño en dirección a ellos.

Brady se convirtió en el primer quarterback en la historia de la NFL en conquistar 5 Super Bowls y de esta manera superaró a los legendarios Terry Bradshaw y Joe Montana.

También los Falcons realizaron su sesión de calentamiento y el quarterback del equipo de Atlanta Ryan estuvo lanzando el ovoide a sus compañeros.

El jugador que se ganó la ovación más fuerte fue Brady, quien aparece por séptima vez en el juego máximo de la NFL y se ha convertido en una figura familiar de los aficionados.

Luego de los calentamientos, los equipos se retiraron de la cancha y enrumbaron a los camarines, para dar paso a las festividades previas al encuentro.

TOM BRADY JUGADOR MAS VALIOSO

Tom Brady fue elegido el MVP del Super Bowl, después de que comandara la gran remontada que los Patriots tuvieron en el emparrilldo del NRG Stadium, donde vencieron 34-28 a los Atlanta Falcons, durante el Overtime.

Con esta nominación, el quarterback del cuadro de New England se convirtió también en el jugador con más nombramientos a este reconocimiento, con cuatro, superando al mítico QB de los 49ers, Joe Montana, quien tuvo 3.

Brady sumó su quinto anillo de Campeón de la NFL, además de llevar a casa su cuarto premio como el elemento más valioso en un Super Bowl.