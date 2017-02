Llevan mecanismos de seguridad a colonias con “botón de enlace”

Por: Mónica Miranda

Son 80 botones de enlace los que entregó el Ayuntamiento de Hermosillo y la Secretaría de Seguridad Pública en la colonia Nueva Galicia a fin de que se atienda la problemática en áreas fiscalizadas, indicó Adolfo García Morales.

El secretario de Seguridad dijo que la intención de este sistema es que el ciudadano sienta que la seguridad prevalece en el lugar donde viven, pues con este botón se activa directamente la alerta en el C4 en casos de emergencia.

Ante este punto no a favor, se buscan nuevos mecanismos para ser más precisos en la atención a los llamados que realmente sean considerados como situación de riesgo.

A su vez dijo es lamentable que la ciudadanía no le dé un buen uso al 066, hoy 911, ya que el 70 por ciento de las llamadas que se reciben no son de emergencia, y esto hacen que las corporaciones policiales muchas veces se distraigan y desatiendan un llamado urgente por una falsa llamada, detalló Adolfo García Morales.