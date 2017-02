La roya de la hoja en Cirno

Muy buenos días a nuestros amigos productores, a los cuales les deseamos excelente inicio de semana hoy, lunes 6 de febrero. Un día como este, pero de 1482, en Sevilla tiene lugar el primer auto de fe de la Inquisición Española, y en 1922, en Roma, Pío XI es elegido Papa…

Y entrando de lleno con el comentario, resulta de que investigadores del INIFAP detectaron en un recorrido por la zona de Huatabampo la roya de la hoja en el cultivo de trigo en cereales que ya se encuentran espigados, por lo que se advierte del problema que pudiese representar para el Valle del Yaqui, sobre todo considerando que de las poco más de 143 mil hectáreas sembradas de trigo, 128 mil 394.03 se establecieron de la variedad Cirno, a la cual atacó la roya de la hoja. Recordamos que el año pasado, de manera exclusiva DIARIO DEL YAQUI detectó esa enfermedad en un lote de la zona de Providencia, y las autoridades agrícolas y sanitarias desmintieron lo anterior; argumentó que a esa semilla no le pegaba la roya de la hoja, sólo la lineal o roya amarilla, y hoy estos nuevos casos nos dan la razón de la enfermedad. Nuestras fuentes, los investigadores del INIFAP, de quienes no damos el nombre por respeto y por la primicia que nos dieron, nos dicen que es una nueva cepa de roya, y el comportamiento que tiene es muy agresiva; por ello es importante que los productores estén muy pendientes de la enfermedad, que se localiza en la zona de Huatabampo, aunque aclaramos en el Yaqui todavía la roya no se ha hecho presente, pero las condiciones son propicias para su aparición. Calor y exceso de humedad son factores que propician la aparición; por ello es importante vigilar bien el cultivo y estar pendientes el técnico y el productor, para evitar un problema mayúsculo en el Valle del Yaqui, como sucedió hace algunos años con el Tacupetaso. Veremos qué sucede está semana, ya que las condiciones de clima están dadas… Y hablando de condiciones, pero más positivas, nuestros amigos los organizadores del Día del Agricultor, como son los directivos del PIEAES, presididos por RODOLFO ELÍAS RODRÍGUEZ FLORES, nos dicen que todavía hay espacios disponibles para los estantes comerciales, por lo que se invita a las empresas de la localidad para que aparten su espacio para la celebración de ese día, que se llevará a cabo el 23 del próximo mes de marzo en el CENEB, y 16 en el SEMAY. Quienes tengan interés pueden hablar con la licenciada DIANA o con el ingeniero DAVID QUINTERO, para apartar su espacio y estar presente en esta feria de los productores…

Y los amigos productores del Valle del Yaqui de los tres sectores productivos encabezados por la AOASS y su presidente BALTAZAR PERAL GUERRERO y ABEL CASTRO GRIJALVA, de la ALCANO, siguen dando la pelea para buscar mejoras al Ingreso Objetivo del cultivo de trigo; por ello es que ya lanzaron un desplegado a nivel nacional, en el que manifiestan la falta de voluntad del Gobierno para apoyar al campo con verdaderos ingresos, sobre todo considerando los altos costos de producción que se tienen este año, por el incremento a los combustibles y fertilizantes. Con el Ingreso Objetivo de poco más de tres mil 600 pesos que pretende dar el Gobierno, difícilmente los productores saldrán adelante y más que las horas frío del cultivo de trigo se mantienen bajas en comparación con el año pasado y otros ciclos agrícolas. De ahí que es importante que el Gobierno reconsidere la propuesta de los productores de Sonora, Sinaloa y Baja California, quienes se encuentran sumados a la petición de los poco más de cuatro mil 600 pesos para los cereales…

Y hablando de peticiones, quienes se encuentran preocupados son los productores de tomate. Según nos comentó MANUEL ANTONIO CÁZARES CASTRO, quien dijo que en voz de los productores de Sinaloa dicen que el fruto no está valiendo este año; incluso el precio para ese cultivo es de 50 centavos por kilo, por lo que viven un negro panorama que esperan se componga para los próximos meses, ya que Sonora entrará para el mes de marzo. Con esto nos despedimos deseándoles excelente y provechosa semana.