ENTRE POLÍTICOS POPULISTAS Y DEMAGOGOS

El populismo se está apoderando del mundo entero. Esa forma de expresión que dice y llega hasta donde gustamos oír y sentir, trata de todos los ámbitos de la vida, pero de este, se dice que es un arte que facilita el acceso del populista a las personas desde el primer encuentro.

Considerados así por el doctor en historia de la University College de Londres, EZEQUIEL ADAMOVSKY. Tanto BARACK OBAMA (reconocido por él mismo), como DONALD TRUMP y para que quizá no nos sorprendamos, aclara que este arte está por todas partes y que nadie puede explicar del todo, como es que se ha expandido tanto.

Es antiintelectualista y va a los sentimientos del ser humano. El populista quiere que los ciudadanos sientan, no que piensen. Esta práctica data desde 1878 cuando aparece en Rusia y en EU ya muy a finales del siglo XIX, creando en las tierras del Tío Sam un antagonismo entre este y la democracia liberal, misma que ya estaba muy adelantada y que por fin prevalece, pero que ha regresado.

Hay académicos de EU que consideran al presidente Trump como un demagogo, ya que se la pasa destacando lo mal que están las cosas por no estar él a cargo, él –por ejemplo– está haciendo sentir a los estadounidenses que los radicales islámicos y locos inmigrantes ilegales que cometen crímenes con impunidad, están a punto de atacarlos a todos en el país. Ya ha presionado al Departamento de Defensa para que compre 90 aviones caza F-35 de ataque, con un costo de 8 mil 500 millones de dólares; el convenio de compra-venta con la fábrica Lookheed Corporation ya está firmado.

En México es ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR quien está considerado así. Lo bueno para él es que el Gobierno establecido llegó en unas elecciones muy cuestionadas y está cometiendo error tras error, que le abona a su discurso. Quien escoge el camino de populista y demagogo, necesita mucho de los medios de comunicación para implantar e imponer su idea; le urge así, como si fuera oxígeno, ya que no alcanza a posicionarse precisamente con planeamientos, duros y serios, ya que no son entendibles para todos en nuestra democracia. Por ello es que cada vez que habla, trata de hacernos vibrar de emoción.

Si bien es cierto que la democracia es imperfecta, esta se diluye rápidamente cuando las mayorías no están en conocimiento de los datos fijos con que esta cuenta como tipo de Gobierno.

Mientras tanto, a México siguen llegando personas de nacionalidad siria en calidad de refugiados, como la estudiante de arte SAMAL DUHAMID, de 26 años. Ella llegó como víctima de guerra, es la número seis de la treintena que se espera en México, de acuerdo con activistas internacionales que se encuentran en aquel país.

En la Guerra Santa o Yihad, nos llega que algunos de los yihadistas que operaban en parte del Estado Islámico, en Irak, se pasaron al norte de Siria y lo hacen con la fuerza de sus armas; llegan haciendo fuego, pues quieren posicionarse, pero hasta ahí van a llegar seguramente dentro de poco tiempo las fuerzas de Rusia o EU o Francia, qué sé yo, a darles de plomazos y bombazos. Lo malo es que se mezclan con población civil para protegerse; de ahí que en los ataques de los aliados, mueran mujeres, jóvenes, como Samal, y adultos mayores. Estos, como ya sabemos, buscan que todos los musulmanes se conviertan en yihadistas y ayuden a su Mahoma, con la fuerza de las armas, a hacer desaparecer de la faz de la tierra a los impíos (cristianos y de otras religiones), y si no quieren, los asesinan a ellos también. Son la minúscula parte del Islamismo que tiene otro tipo de enseñanzas.

Para colmo de males, ya se nos está anunciando una depresión internacional muy severa, la curva del flujo de la riqueza está llegando a su punto más bajo, esto según LARRY EDELSON, investigador y analista “Sénior” quien recuerda los estallidos económicos mundiales de 1987, 2000 y 2008, cuando el más reciente se debió a la caída abrupta del precio del oro; ahora asegura que una gran depresión global es posible, esta tiene la particularidad que, al igual que una similar a la de 1929, pudiera dar inicio en Europa y después extenderse a Japón, para llegar a EU, y si llega a América, pues ya estaríamos nosotros también en la mira. + Añadir nueva categoría

Esta depresión se puede dar hasta en octubre de este año, pues así lo marca el súperciclo, mismo que se dará y que puede tener las mismas características de la de 1929.

De ser así, para nosotros sería inaudito, cruel y despiadado, pues nuestras riquezas se han venido manejando con ligereza y nuestro dinero, que bien podría formar una gran reserva, parece que se empeñan en darle salida a como sea, no importando compromiso de restricciones en los gastos de los presupuestos, pues estas medidas de austeridad sólo quedan en los discursos de nuestros políticos. Opino.