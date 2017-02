El grupo Sin Bandera aplaza su adiós

Sin Bandera decidió dejar atrás su ultimátum. Lo que nació como un reencuentro para una gira exclusivamente de un año que titularon Una Última Vez se extendió y ahora Leonel García y Noel Schajris prefieren no hablar de separaciones.

“Ya no voy a hablar más de una última vez, ni de reencuentros ni de despedidas. Que Sin Bandera siga lo que la gente quiera que siga, yo estoy seguro que va a vivir por generaciones porque son canciones que han probado ser más fuertes que el tiempo”, expresa Noel.

El impedimento que tenían eran sus carreras como solistas, pero decidieron que su dueto no los detendrá para seguir sus sueños individuales, así que trabajarán a la par y simultáneamente como se ha visto en otros lugares del mundo.

“Cuando no estamos crecemos de una manera, estamos y es de otra, volvemos a los solos y vuelves a crecer. Te ayuda estar cambiando, si te quedas en un lugar se alienta el crecimiento y entras en una zona de confort. El estrés en ese sentido es bueno porque te estira, es como un músculo cuando lo trabajas. Duele terminar y empezar otra cosa, pero el trabajo del artista pasa justo por el dolor y el trabajo. Empezar algo que a lo mejor es incómodo y de ahí viene el arte: de la emoción, el descubrimiento, la renovación, la originalidad y el riesgo”, dice Leonel.

Ambos músicos saben que sin el éxito que tuvo Sin Bandera en la década del 2000 no hubieran hecho siete años de carrera en solitario y ahora no podrían regresar y tomar decisiones maduras si no tuvieran esa experiencia individual.

“Si la gente lo ve así, se va a estresar menos con la cuestión de si ya nos separamos o si estamos juntos de nuevo”, agregó el cantante.

Esto es posible, coinciden, porque han conseguido que la mayor parte de sus seguidores sean jóvenes, quienes ven las cosas con menos rigor, tienen otras ideas de la música y no cuestionan tanto si se trata de un género o de otro, ni tampoco si están en uno o más proyectos.

La única fórmula que tienen que seguir, dicen, es la libertad de hacer lo que quieran, aunque los demás crean que no funciona; la idea es compartir la música y divertirse en el proceso, y eso es lo que hicieron para su nuevo material Primera Fila: Una última vez – Encore, que estará disponible el 24 de febrero e incluirá una nueva gira con el mismo formato que volverá al Auditorio Nacional.

El material fue grabado a dos tomas como un homenaje a los grandes MTV Unplugged de los cuales ambos son fans, pues consideran que su música se escucha mejor en un formato acústico.

“Hemos notado que en los Primera Fila hay un retoque, se graban cosas que no quedaron bien y nosotros quisimos que lo que sucediera ese día quedara para siempre”, cuenta Noel.