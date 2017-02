Aunque usted no lo crea,…

… desde el sector ganadero se propician entre 4 y 5 denuncias a la semana, la mayoría por robo de ganado registran los socios de la ASOCIACIÓN GANADERA DE NAVOJOA, aunque también las hay por daños a tierra de vecinos, cuando los animales que son soltados a pastar, se meten a terrenos ajenos y causan daños, de ahí se desprenden 130 querellas, de las cuales el 60% se llega a resolver, así nos lo platica ARMANDO MURRIETA MOROYOQUI, su presidente, pero el delito de abigeo se mantiene constante desde el 2016 y por más que han insistido en este problema, no les han podido solucionar en nada esta situación, desde las oficinas del los ministerios públicos y la policía correspondiente.

Los obreros de la empresa Yazaki (antes SECOSA) del turno nocturno se fueron a paro de actividades, este se dio desde las 19:00 hasta las 23:00 horas, por motivos de que hay liderazgos que les mantienen viva la esperanza de que pudieron recibir un dinero extra al ser liquidadas sus antigüedades por la empresa SECOSA que vendió y según ellos les fueron arrebatados sus derechos, además referían ser acosados en el interior de la planta por los líderes y representantes de la empresa de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), por otro lado el líder del cetemio GUILLERMO PEÑA ENRÍQUEZ, los citó a la oficina para explicarles con naranjas y palitos la situación que tienen ahí, le dijo a los representantes comisionados por los trabajadores que esta situación no tiene razón de ser y que han distorsionado la lucha con otros fines, todo se hizo según la ley laboral y esto que ellos hacen está fuera de lugar, es decir, la CTM no puede impedir que un empresario que es propietario de la empresa le venda a otro y su posición como representante obrero es reconocer al nuevo como patrón sustituto y todo sigue igual, las cosas no cambian mientras les respetan el contrato, todo, completito y todas sus prestaciones, el patrón que venga aquí se atora con las condiciones laborales que ya han logrado les dijo, porque el patrón que se va, no está obligado a liquidar nada si así lo acordó con el patrón que llega, pues este acepta lo que el que se fue ya arregló con los trabajadores, hereda el pago de sueldos y prestaciones.

RECORDANDO PINCELADAS DE LA REGIÓN DEL MAYO, nos dice el amigo HORACIO ARIZMENDI OSORIO “por aquellos tiempos había un restaurante muy famoso que tenía mi tía doña Trini (TRINIDAD OSUNA OSORIO) por la calle Iturbide donde hasta hacían carreras de caballos y había reuniones de las gentes más pesadas de los años 50 y 60, ahí se reunían a tomar café y ponerse de acuerdo con asuntos de sus negocios, políticos y funcionarios como RODOLFO RUIZ, ALFREDO KARAM, los TOLEDO, los TERRAZAS, ahí se hablaba a rin pelón, ella no nada más se los permitía sino que también le entraba al show, se hacían sus bromas sanas y hasta se la llevaban de cacería para que les preparara los alimentos y el café, ella era una persona mayor, soltera y era la que los lidiaba, la clientela del café de Doña Trini cosechaba tomate, chícharo, tenía tierras y empaques, pero lo mismo le servía a ellos que a cualquiera que llegara, no había distinción, ahí ricos y pobres, cuando mi tía murió, por allá por los 90, surgió el café de doña Kilila, poco más al centro pero ya no fue lo mismo” luego seguiremos platicando con don Horacio de MARIO ALMADA y la escena de los contertulios.

Volviendo a la grilla, GENARO OCHOA dirigente municipal de MORENA, acaba de regresar de Hermosillo, donde participó el pasado fin de semana, en un encuentro de las dirigencias estatales y consejeros de este partido y se trajo de regreso que su relevo al frente de esta organización política, la que se esperaba para finales del año pasado, tendrá que esperar un mejor momento y se me engarrota ahí donde está, si acaso este tipo de movimientos se harán hasta marzo.

La señora presidenta de DIF Álamos LORENA VALDEZ DE SALAS en representación del Presidente Municipal fue a cumplir con un compromiso hecho a los habitantes de esa zona rural de llevar un médico pasante para que atienda a los vecinos de esas comunidades de Mexiquillo, Macoyahiu, Vado Cuate y Nahuibampo, ahora sí los habitantes de estas alejadas comunidades tendrán a su doctorcito.