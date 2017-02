Abundan casas invadidas

Armando Valenzuela

Desde hace más de 10 años, doña Magui llegó al Fraccionamiento Villa Bonita, y ante sus pocos ingresos y la dificultad para hacerse de una casa propia, decidió invadir una de las tantas viviendas abandonadas que había en el sector.

A su llegada, la vivienda estaba completamente desmantelada, sin ventanas ni puertas, misma situación que algunas casas sin habitar de los alrededores, lo que hacía todavía más desolador el panorama.

“No teníamos dónde vivir, pero ya le hicimos muchos arreglos y ahora por lo menos tenemos un techo”, mencionó.

Sitiuación similar vive Elías, quien con más de 8 años de habitar una vivienda que se encontraba abandonada, dijo que si tuviera las posibilidades de pagar la casa que ahora habita lo haría, pues indicó, mínimo encontró un refugio para su familia.

“Cuando quería sacar una casa me salían con que no tenía puntos o no alcanzaba crédito. Tampoco nos alcanzaba para la renta”, relató Elías, quien invadió una vivienda abandonada en el Fraccionamiento Villa Bonita.

Así como doña Magui, y Elías, hay centenas de personas que invaden en la ciudad casas abandonadas, mismas que el INFONAVIT pugna por recuperar a través de juicios hipotecarios.

En el mencionado fraccionamiento, hay decenas de casas a las que todavía no ha llegado nadie. Las viviendas están sin puertas ni ventanas, siendo nido de malvivientes.

En su interior, lo que fueron las habitaciones no son ahora más que muros carcomidos y grafiteados. Tampoco hay rastros de instalaciones eléctricas, mucho menos de drenaje.