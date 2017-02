Trump advierte que enviará tropas a México

El presidente de Estados Unidos asegura que tomará esta medida a menos que el Ejército Mexicano haga mayor esfuerzo para detener a los “bad hombres”

El presidente Donald Trump amenazó con enviar tropas a México para detener a los “bad hombres”, a menos que el ejército mexicano haga un mayor esfuerzo para detenerlos. Ello de acuerdo con un extracto de una transcripción de la conversación telefónica que sostuvo el viernes con el presidente Enrique Peña Nieto y que fue obtenida por The Associated Press.

La transcripción no aclara a quién se refería Trump con “bad hombres”, o el tono o contexto de la declaración.

Aun así, deja entrever la manera como el nuevo presidente de Estados Unidos conduce la diplomacia tras bambalinas.

La declaración de Trump indica que, en su trato con los gobernantes de otros países, está usando las mismas expresiones que utilizó durante sus mítines de campaña.

Everybody is arguing whether or not it is a BAN. Call it what you want, it is about keeping bad people (with bad intentions) out of country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de febrero de 2017