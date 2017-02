Triunfan mexicanas como top models en Nueva York

NOTIMEX.-

Al menos seis mexicanas destacan en el circuito de la moda en Nueva York como modelos de primer nivel, lo que apunta a un creciente reconocimiento de diseñadores, revistas y publicistas mundiales del talento y bellezas proveniente de México.

Las dos “top models” más destacadas de México son Issa Lish, de 21 años, considerada “una sensación de las pasarelas” por la revista Vogue, y Mariana Zaragoza, de 16 años y originaria de Guadalajara, Jalisco, que desfiló en 2016 en la Semana de la Moda de Nueva York para los diseñadores de Proenza Schouler.

Zaragoza fue definida por Vogue como la nueva “It Girl” (mujer sensual con personalidad magnética) tras entrar al mundo del modelaje internacional “de la mejor manera posible”, y figuró en enero pasado en la portada de la versión mexicana de esta revista.

“Que una revista con tanto renombre como lo es Vogue me nombrara la ‘It Girl’ fue algo increíble”, declaró Zaragoza.

Sobre su experiencia en Nueva York, donde entre otras cosas aprendió “a valorar todo lo que tengo, que a veces tomo por hecho”, resaltó la bondad de los diseñadores de Proenza Schouler, Jack McCollough y Lázaro Hernández.

“En mi primer viaje a Nueva York fui a su estudio a hacer unos looks y fue ahí donde me conocieron. Me parecen unos diseñadores increíbles pero más que nada son muy buenas personas; tienen muy buen corazón”, afirmó Zaragoza.

Issa Lish, de padre japonés y originaria de la Ciudad de México, es la modelo mexicana más consolidada en el mundo. Ha figurado en portadas de las ediciones de México, Italia y Japón de Vogue.