RODRIGO LLAMAS ARÉCHIGA, el todavía Presidente de la CANACINTRA del Mayo,…

… está demostrando que no es una perita en dulce, ahora que está a punto de dejar el cargo que ocupó durante los últimos tres años, está demostrando su congruencia, ya que está lanzando una crítica fuerte y contundente a su sector, en momentos hasta ácida pero realista, sobre el momento que vive el sector empresarial del Valle del Mayo “Somos buenos para criticar lo que no nos gusta, en especial a los gobiernos y figuras públicas, pero somos iguales o peores que ellos” dejando en claro el hombre de empresa la habitual franqueza que lo caracteriza, al referirse al inmovilismo de los empresarios, que aprovechan cualquier tribuna, sea empresarial o pública para cuestionar, pero eso sí, no se involucran en los asuntos de la comunidad ¿así o más claro?

Y va de nuez, la CANACO da una semana más de plazo para los padres de familia y están recibiendo los vales alternos pendientes para entrega de uniformes, esto es para los estudiantes que tengan características especiales en sus tallas, por ejemplo, los hay que necesitan una camisolina chica con un pantalón grande o al revés, cosas de la genética usted sabe. Nos asegura GLORIA YOCUPICIO YOCUPICIO que este sistema es mejor que el anterior donde hubo distribuidores oficiales que no hicieron bien el trabajo, sin embargo hoy, los comerciantes sí saben de tallas, pueden ofrecer accesorios extras a quien así lo desee y además dan a conocer sus tiendas, todos ganan. Tienen más de 300 afiliados con 95 años de servicio, los alberga un viejo e histórico edificio que los vio nacer un 19 de julio de 1921 en la aún Villa de Navojoa, por cierto don MANUEL HERNÁNDEZ SALOMÓN cronista de la ciudad da constancia de algunos avatares que han pasado ya que el archivo se perdió o más bien se destruyó, pero cuentan con un documento enmarcado en donde nombran al general ÁLVARO OBREGÓN, como presidente honorario y además el reconocimiento de la Secretaría de Economía desde 1938, así que Navojoa este año cumple 100 años y CANACO 95, ya le platicaremos más sobre esto.

Hoy habrá una rueda de prensa del PRI que dará el presidente del Comité Directivo Estatal GILBERTO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ en el Motel del Río a las 9 horas, ahí se darán a conocer los detalles de la toma de protesta de la Mesa Directiva entrante en Navojoa que presidirá REMEDIOS PULIDO a las 6 pm, pero antes también hoy a las 5 pm, toma protesta en Etchojoa el profesor NOÉ GOCOBACHI llevando como Secretaria General a la profesora DIANA MENDÍVIL, por su parte el presidente saliente de Navojoa ROBERTO YÉPIZ se dice satisfecho del deber cumplido pues se recuperó la gubernatura y muchos espacios en el Congreso local ¿no deja cola que le pisen señor Licenciado? Pero veamos qué se encontrará Remedios en ese espacio político, de entrada deberá hacer un trabajo muy, pero muy cercano a la gente ya que agarra un fierro muy calientito, deberá ir a buscar la confianza perdida de la ciudadanía pues si les cae un rayo cerca o alguien sufre un atraco, le echan la culpa al PRI, este partido tiene la culpa de todo lo malo que pasa en el país, la gente está molesta, también deberá buscar candidatos muy identificados con la ciudadanía, ya que las decisiones cupulares en esto vemos que siempre se equivocan, aunque sabemos que en el PAN o en el mismo PRI hay gente de todo y estos hasta han hecho cosas increíbles, otro plus con el que cuentan, es el trabajo de la Gobernadora, que está muy bien calificada, ya veremos dijo el ciego.

¿En qué fallaron las abuelas al criar a sus hijas? Ahora se ven muchas chavas teniendo hijos pero desatendiéndolos, pues se van de fiesta, le entran al alcohol o de plano y las drogas, tiene que intervenir el DIF nos dice MARTÍN MENDOZA CEBALLOS y toma en custodia a muchas criaturas que terminan en casa de sus abuelos, recomienda a las jóvenes que no saben ni por dónde empezar para criar a sus hijos que vayan a la escuela para padres, pues las más de las veces el problema no es de fondo sino de forma y una vez que empiezan a comunicarse entre ellos como pareja, las cosas cambian radicalmente, es increíble cómo nos complicamos la vida. Opino