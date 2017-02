No juega El Amarillo

En lo que fue la esperada junta de San Isidro, sobresalió la noticia de que El Amarillo no le jugaría a El Jessie, por lo que el consentido de la Mar-Brisa podría quedarse vestido y alborotado.

Esta información la proporcionó personalmente “Chilo” Gómez, quien simplemente expresó que su caballo no tiene negocio con El Jessie.

“El Amarillo no ha podido acomodarse. Ahorita que lo sacaron a pasear se vio muy triste, sin ganas, por lo que mejor cancelamos el compromiso”, añadió IGL.

Por lo tanto El Jessie se quedará con su corona y esperando otro nuevo reto.

Durante la reunión se comunicó “Chuy” Millán, quien quería confirmar si El Amarillo no le jugaría a El Jessie para invitarlo con El Felino.

“Necesito saber si El Amarillo no le jugará a El Jessie, para retarlo en 350 metros con El Felino”, indicó el menor de los Rabicanos.

Hasta el momento no sabemos si El Jessie buscará otro sayo o simplemente se quedará descansando en su caballeriza.

Caso similar al de El Amarillo señores, penco que tal vez podría esperarse hasta el 26 de febrero para volver a la jugada.

MÁS INFORMACIÓN

En más de lo que sucedió en la junta de los miércoles, tenemos que se concretaron los siguientes amarres:

El Gitano Vs. El Muchacho Alegre en 200 metros.

La Xola Vs. La Pitahayita en 200 metros.

La Birrionda Vs. La Pikarita en 150 metros.

Tres amarres que vienen a redondear el cartel del “Majestuoso”, por lo que con esas competencias seguramente se cerró el programa para este domingo 5 de febrero.

LA MILULY VS. LA CHICA BABY

Amarre entre dos alazanas que han tenido poca actividad en el sur de Sonora, pero que han demostrado que les rinde el paso.

La Chica Baby tendrá su segunda prueba de fuego por estos lares, iniciando su trayectoria ante El Gato Negro, en duelo que se jugó en 130 metros donde la alazana de la cuadra Dos Potrillos resultó ser superior al vencer al prieto de Columbo con diferencia de paleta.

Por su parte La Miluly marcha con tres victorias en la región, donde ha dado cuenta con facilidad de La Camila, El Peladito y El Souvenir.

A los tres ejemplares antes mencionados los blanqueó con facilidad, notándose que la potranca de JD está pasando por buen momento.

Esta vez se medirá con una yegua hecha y derecha como lo es La Chica Baby, quien demostró ser muy jugadora, por lo que La Miluly deberá de hacer una carrera perfecta para buscar su cuarto triunfo en igual de salidas.

Y si nos vamos a los pronósticos, los saurinos la han marcado ampliamente favorita, tanto que en las apuestas ya se dio ijar con La Miluly, partido que empareja notablemente el compromiso.

DUELO DE POTRANCAS

En otro compromiso del “Majestuoso” tenemos un agarrón entre dos potrancas criollas que vendrán desde Navojoa a definir quién es quién en las 300 varas.

Se trata de La Azucena y La Yoreme, potrancas hijas de El Charrito y El Pápago, respectivamente, quienes no corrieron con suerte en la pasada Potrillada del sur de Sonora.

La Azucena quedó eliminada en la primera ronda al ser superada por La Pimienta y El Tío Cuco, mientras que La Yoreme y La Copa de Oro salieron “tablas” en esa eliminatoria.

En la semifinal La Yoreme volvió a medirse con La Copa de Oro, haciendo tercia con La Lady OXXO donde la retinta de la Kay-Tento lució enormidades al sacarle faja a La Copa de Oro y blanco a La Yoreme.

Sin duda una carrera de pronósticos reservados, ya que la potranca que haya madurado y evolucionado más, es la que podría ser la vencedora.

¡Hasta mañana!