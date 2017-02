Por: Miguel Ángel Vega C.

En una reciente publicación le decíamos que los operativos como el que arrancó hace algunas horas en Cajeme, entre corporaciones de los tres niveles de Gobierno, incluyendo el Ejército, no son la solución para frenar la ola delictiva que se desató en este y otros municipios, incluso en todo el país, hace algún tiempo. Con asombro miramos que a unas horas de arrancar esos trabajos el martes, ocurrieron tres asaltos, entre ellos a una institución bancaria por la mañana y por la noche localizaron dos ejecutados y ayer sí nos quedamos con los ojos cuadrados al suscitarse tres ejecuciones en diferentes puntos del Municipio, como retando a las decenas de policías y soldados que vigilan la región. Con estos hechos violentos que enlutaron a más familias, quedó demostrado que los escopetazos del Gobierno no sirven de mucho para aliviar esta situación que la sociedad ya no aguanta, sino que se ocupan tiros de precisión. Dicho de otra forma, el enviar tantas patrullas y tantos elementos a lucirse por las calles y pretender asustar con el petate del muerto, no sirve de nada, como tampoco sirven de mucho los retenes que establecen en diferentes puntos y prueba de ellos es que ya llevan tres días y no se habla de resultados que compensen los gastos en gasolina, alimentación y hospedaje de tantos policías. Lo que verdaderamente se ocupa es trabajo de inteligencia, de investigación e identificación de los involucrados en el crimen e ir por ellos sin necesidad de tanto escándalo. Sin embargo, es de todos sabido que esto no ocurre por varias razones, entre las que destacan en primer lugar el miedo que los propios policías le tienen a los comandos que portan armas superiores a las oficiales. Y en segundo lugar los contubernios que algunos altos y mandos mantienen con las cabezas del crimen. Como tercera causa, bien se puede mencionar, lo que ha dicho el Secretario de Seguridad Pública, ANTONIO GUTIÉRREZ LUGO, en el sentido de que mientras los malandros identifican fácilmente la presencia policiaca por las patrullas y los uniformes, a los agentes se les dificulta identificar a los delincuentes porque ni portan uniformes, ni circulan en patrullas. Por tanto pueden circular juntos por las calles atrás, adelante o a un costado de la unidad policiaca y no los miran. No dudamos que haya buena voluntad de parte del alcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ; el secretario de Seguridad Púbica Estatal, ADOLFO GARCÍA MORALES y el propio procurador RODOLFO MONTES DE OCA, por acabar con este flagelo que mantiene en zozobra y el temor a la población, sin embargo, el procedimiento no es el adecuado, por eso los resultados hablan por sí solos…………

Nos pareció excelente el programa “Hecho en México” que ayer echó a volar el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, en presencia del empresariado, con la finalidad de conminar a los mexicanos a comprar productos hechos en este país. Nuestros lectores se habrán dado cuenta que Diario del Yaqui, hace más una semana, publica diariamente en primera plana un cintillo haciendo la misma invitación que ayer hizo el presidente EPN para consumir productos mexicanos y con ello fortalecer la economía nacional. Aquí cabe hacer una precisión para que la gente lo entienda bien, podemos ir de compras a las tiendas de capital norteamericano como Wal Mart, Sams Club, entre otras, pero adquirir productos mexicanos, toda vez que esas empresas generan empleos que benefician a familias locales. Obviamente que el programa gubernamental que arrancó también lleva como propósito el contrarrestar los ataques comerciales del deschavetado presidente de Estados Unidos DONALD TRUMP, quien a estas alturas del partido carga un desgarriate tanto en el interior de su país como en el resto del mundo donde con sus desplantes de locura se está echando encima a pintos y colorados, al grado que hasta los republicanos lo han ido abandonando de manera paulatina, argumentando que no los escucha y toma decisiones unilaterales con las vísceras como un empresario y no como un político, terreno en el que el presidente de Irán HASSAN ROUHANI, lo calificó como novato.