Aumentan neumonías

Francisco Minjares

Aunque las Infecciones Respiratorias Aguas (IRA’s) disminuyeron en un 5.3 por ciento, las neumonías y bronconeumonías tuvieron un aumento en relación con la temporada invernal pasada, informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 4, Antonio Alvídrez Labrado.

“Vemos nosotros una leve disminución, pero con respecto a neumonías y bronconeumonías, se notificaron a la fecha 472, lo que significa un 17 por ciento de incremento con respecto a la pasada temporada invernal, cuando fueron 403 notificaciones”, precisó.

Hizo un llamado a la población a cuidarse de la baja temperatura, saliendo abrigados, no exponiéndose a los cambios bruscos de temperatura, comer abundante fruta y verdura rica en vitamina C y beber mucho líquido, además de cubrirse la boca al salir, no saludar de beso cuando estén enfermos y toser en el interior del codo.

En caso que sientan algún malestar o fiebre alta, que persista más de dos días deben de buscar la atención médica para evitar complicaciones que pudieran tener complicaciones y convertirse en neumonías o bronconeumonías

“Estamos insistiendo que se sigan las medidas de prevención que tenemos como Secretaría de Salud, sobre todo los grupos de mayor afectación que son los menores de cinco años y las personas mayores de 60 años, pero también afecta al grupo de personas de edad productiva, de 25 a 44 años de edad, tenemos un porcentaje importante de estos últimos y eso afecta su vida laboral”, indicó.

“Hay que evitar automedicarse y evitar que se pueda convertir en una complicación o que sea un problema mayor”, indicó.