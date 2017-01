Por: Miguel Ángel Vega C.

La detención de dos tenientes del Ejército, en posesión de un arsenal que traían de Estados Unidos y le llevaban a los Zetas, representa sólo una muestra del porqué en nuestro país circulan tantas armas en las calles, en manos del crimen organizado y desorganizado. Y conste que los capturaron en un retén militar, ya en territorio mexicano, lo que quiere decir que ya habían cruzado la aduana, donde se les permitió el paso. Por lo que ahí tiene la hebra muy clara el Ministerio Público Federal para la detención, también, de los aduanales corruptos que les permitieron el paso, a los que deberían de sacar a garrotazos de sus oficinas, dado que esta deslealtad al país, en gran parte, es la causa de las miles y miles de muertes que han ocurrido en México desde el sexenio de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y que ENRIQUE PEÑA NIETO no ha sido capaz de frenar. Y, por otra parte, otorgar premios o ascensos a los soldados del retén que los detectaron y los detuvieron. Ahí está la explicación más que clara al comentario que escuchamos constantemente, en el sentido de que los mañosos portan mejores armas que la Policía; claro, pues si el mismo Gobierno se las trae y los protege en terreno nacional para que operen a su antojo. Militares y aduanales, como los involucrados en este caso, no deberían andar en libertad, porque aún sabiendo que las armas en manos del crimen han enlutado a miles de familias mexicanas, tienen el atrevimiento y la osadía de prestarse para traérselas del vecino país. De plano no tienen madre. Con el perdón de sus familiares, que a estas alturas también son víctimas de este deplorable caso, pero este par de milicianos deben podrirse en la cárcel y no volver jamás a recobrar su libertad………

Anda por ahí rolando una encuesta, de la que no sabemos si haya sido pagado a modo o contenga datos verídicos sobre las simpatías que prevalecen en Cajeme, en torno a los aspirantes a la Presidencia de la República para el 2018. Dice el sondeo que aquí ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de MORENA, lleva 20 puntos arriba sobre su más cercano competidor que pertenece al PRI y se llama AMIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG; en tanto, los del PAN, la señora MARGARITA ZAVALA de CALDERÓN y RICARDO ANAYA ZEPEDA, se mantienen en tercer lugar. Quienes han analizado los resultados de la encuesta, que igual no saben qué tan cierta sea, aseguran que el asunto tiene lógica, porque ante los errores garrafales que uno tras uno ha venido cometiendo el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, su partido, el PRI, se encuentra desgastado y ante la historia negra que dejó GUILLERMO PADRÉS ELÍAS en Sonora, en lo que respecta a este Municipio, el PAN no sólo no ha logrado recuperarse, sino que no ha logrado ni reincorporarse de la lona donde lo dejó el oriundo de Cananea, hoy preso en un penal del centro del país, saboreando suculentos platillos preparados a base de yegua. Y, ojo, quienes comentaron lo anterior no omitieron decir que de cualquier forma entre PAN y PRI, este último tiene mayor ventaja, toda vez que posee un voto duro, que aunque en los últimos años se le ha ido mermando por el hartazgo de los mismos priístas sobre el actuar del Gobierno Federal, de cualquier forma representa una fuerza segura y superior a cualquier otro partido en términos de votos duros, aparte que sus operadores y alquimistas electorales son expertos en torcer elecciones y ganar de último momento, ya sea repartiendo lana o aplicando cualquiera de los últimos métodos tramposos más modernos que se han puesto de moda. En cambio, el PAN ni tiene la estructura interna de los tricolor, ni los expertos alquimistas, y para su mayor desgracia el más capaz de todos en operación política está refundido en el “bote” junto con su hijo, GUILLERMO PADRÉS DAGNINO………

Los líderes antigasolinazo están convocando, nuevamente, a una marcha nacional mañana, martes, que igual saldrá en las primeras horas del día del Teatro del ITSON rumbo a Palacio Municipal. Y si el flujo de tales movilizaciones continúa en el mismo tenor, luego entonces tendremos otra vez una manifestación multitudinaria, con asistencia superior a la ocurrida el pasado domingo 22 de enero, donde aquí en Cajeme participaron entre tres y cuatro mil personas, pero en Hermosillo, Mexicali y el resto del país tomaron parte centenares de miles de inconformes que ya no aguantan lo duro, sino lo tupido con el precio de la gasolina. Y más ahora que vienen otros gasolinazos en febrero, que seguramente se sentirán como leñazos en la cabeza por parte del Gobierno, que, por cierto, se ha visto beneficiado con los ataques del deschavetado presidente de Estados Unidos, DONALD TRUMP, hacia nuestro país, porque gran parte de la atención de los medios se ha centrado en las medidas xenofóbicas, bélicas, criminales e inhumanas que ha venido anunciado el “hijo de Paquita la del Barrio”.