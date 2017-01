Sheyla narra entre lágrimas: ¡No sirvo como mujer!

Un ejemplo de inspiración y superación personal es la cantante y actriz Sheyla, quien en recientes meses no ha parado de presumir la belleza que le dejó haber bajado 60 kilos. Aunque pareciera que su vida es perfecta, por dentro lleva arrastrando un sueño que no se le ha cumplido y que anhelaba.

Como invitada en el programa ‘Las tardes con la Bigorra’, Sheyla abrió su corazón y entre lágrimas compartió su dura realidad a pesar de su nuevo aspecto.

“Me dijeron que tenía disparada una hormona que se llama Prolactina, a eso súmale la tiroides, un mimo, un quiste, entonces todo eso viene a determinar el hecho de que yo, viviendo en pareja, no haya tenido un embarazo. Para mí es renunciar a algo tan importante. Yo sé que hay mujeres que tal vez no tienen ese anhelo de ser madre, para mí sí. A veces he pensado que ya no sirvo como mujer”.

Y por si esto fuera poco, Sheyla detalló el calvario que vivió en su última relación, pues tuvo que poner un alto a la violencia que sufrió: “Cuando alguien te falte al repuesto, lo último que puedes hacer es permitir que eso siga pasando”.

Por último, la cantante dio una probadita de cómo sonará su melodiosa voz en la serie biográfica de Jenni Rivera producida por Univision y vaya que sorprendió con el resultado.