Revientan asamblea de la ANDA por falta de garantías

Después de las 15:00 horas de este sábado “reventó” la asamblea de la Asociación Nacional de actores (ANDA) debido a que los ánimos de los actores se caldearon y presumiblemente no hubo garantías para realizar tal reunión de sindicato.

Ante esta situación, llegó la policía para calmar los ánimos de quienes presuntamente realizaban agresiones al interior de la asamblea.

Decepcionados, enojados y con la concepción de que a la ANDA le hace falta un cambio, para que la mala administración económica que enfrenta cambie, ya que ahora de nueva cuenta podrían sumarse al déficit que ya arrastra esta agrupación, otro faltante, ahora son otros 12 millones de pesos, de los cuales se desconoce durante qué consejo directivo se perdieron o en qué se gastaron.

Pero no es sólo el dinero faltante el que pretenden aparezca en las arcas de la ANDA, sino también que se respetara el orden del día de la Asamblea de ese sindicato, lo cual provocó la ira, gritos y manoteos de los actores, de quienes se escuchaban los gritos hasta afuera del teatro “Jorge Negrete”, sitio donde se desarrolló hoy su reunión.

Tal situación tan candente se dio porque hoy pretendían algunos que su compañera Floribel, quien ostenta el título de secretaria del Tesoro y Administración sustituta, tras la renuncia el pasado 17 de diciembre del actor José Luis Duval, encargado de tal cartera en la ANDA, diera un informe sobre esos 12 millones de pesos que desconocen en que se ocuparon, pero otros no querían que diera tal informe hasta que fuera ratificada en ese cargo.

Así lo señalaron al salir sumamente enojadas con su gremio las actrices Maricarmen Reséndiz y Maricarmen Vela, quienes siempre están al pendiente de su agrupación además de quejarse de esa mala administración y de la falta de respeto para con la Asamblea, que es la que debiera decidir, pero como siempre hay grupos que no lo permiten y van a mover todo a su favor.

En tanto Bety Monroe, quien asistió por primera vez a esta asamblea, indicó que más que nada “las nuevas generaciones deben acudir a su sindicato para saber qué es lo que está pasando, ver como se trabaja en la ANDA y como se nos respeta en las empresas como actores y saber que un sindicato nos apoya, aunque no nos guste pero tenemos que estar unidos para tener mejor vida en esta carrera”.

En tanto, Nicolás Bravo Coronel, con 16 años en el mundo de la actuación, dijo haber ingresado hace ocho años a las filas de la ANDA: “pero lo que sucede es que durante muchas décadas la ANDA ha estado manejada por grupos que solo quieren perseguir sus intereses y han dejado en un problema muy grave la situación financiera de la asociación; entonces, en este momento, estamos volteando a ver para tener decisiones activas y ver lo que está pasando”.