Para el Madero, el último boleto

Compartió triunfo y derrota con Expendio Manolos, que estaba obligado a ganar los dos juegos para avanzar

Por: Armando Valenzuela

Expendio Manolos y el Madero se disputaban en serie celebrada en el “Tepury” Ruiz del Campo 30, el último boleto disponible para los playoffs de la temporada 70 de la Liga Interejidal de Beisbol Amateur del Valle del Yaqui, siendo los anfitriones quienes consiguieron el pase al ganar el primer juego de la serie 3 carreras a 0.

Expendio Manolos, obligado a obtener los dos encuentros para acceder a la postemporada, envió al centro del diamante en el primero de la serie al prospecto Carlos Alberto Espinoza, pero como antagonista el Madero puso al zurdo Renán Martínez.

Martínez se agenció el triunfo, lanzando en forma magistral pelota de solamente tres hits, con un envidiable control al no regalar base por bolas y a cambio recetando once ponches.

Fue tal el dominio del abridor del Madero, que cerró el cotejo retirando en orden a los últimos once bateadores que se enfrentó, cuatro de ellos por la vía del ponche.

La derrota fue para el también lanzador zurdo, Carlos Alberto Espinoza, que tuvo una aceptable labor, cubriendo cinco entradas y dos tercios, siendo relevado por Paul Cota, que se hizo cargo del resto.

Espinoza lució ponchador, ya que en su estancia en el centro del diamante, “abanicó” a ocho contrarios.

Fue en la tercera entrada donde se definió el encuentro, anotando el Madero sus tres anotaciones, al conectar en ese episodio cuatro imparables, incluido el doblete productor de Arturo Briceño que se trajo las primeras dos rayitas del juego, anotando posteriormente él la tercera rayita, remolcado con sencillo de Ernesto Gracia.

Por los ganadores Humberto Oroz de 3-2; por los caídos, Jorge Villegas de 4-2.

EXPENDIO MANOLOS SE DESPIDE CON TRIUNFO

Por la tarde, el conjunto Expendio Manolos se despidió de la actual temporada con triunfo, al imponerse 8-5, con victoria para la cuenta de Leo Tabardillo, que actuó como relevista en sustitución del abridor Carlos Toledo, que salió del encuentro en la cuarta entrada.