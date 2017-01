La partida de un gran líder y negociación fallida

Muy buenos días a nuestros amigos productores, a los cuales les deseamos una excelente semana este lunes 30 de enero. Un día como hoy, de 1835, en el Capitolio de Estados Unidos un enfermo mental llamado Richard Lawrence intenta el asesinato del presidente Andrew Jackson (primer intento de homicidio sobre un mandatario de Estados Unidos), y en 1945, en la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler da su último discurso en el duodécimo aniversario de su llegada al poder. Y entrando de lleno con el comentario, la semana pasada se nos fue un verdadero líder y amigo, podríamos considerarlo, que igual le extendía la mano a una persona humilde, que a un pudiente, además de una excelente persona. Nos referimos a ADALBERTO ROSAS LÓPEZ, “El Pelón Rosas” para sus amigos. Quienes lo llegamos a contar como un camarada o una persona entrevistable, sabemos que él nunca tenía un mal gesto para la prensa o un “no te puedo atender”, siempre estaba dispuesto a dar entrevistas, a diferencia de “supuestos líderes”, que sólo buscan llevar agua a su molino, como se ve hoy en día, disfrutando de un puesto político o secretarías de Gobierno. “El Pelón Rosas”, como le decían sus más cercanas amistades, como don JAIME MIRANDA PELÁEZ o ALBERTO VIZCARRA OSUNA, fue un buen presidente municipal, apegado a la gente, y luchó por su partido del alma en aquellos años de los 80, el PAN, por la candidatura al Gobierno de Sonora, en una elección que él siempre dijo que se la robaron y que los gargantones de Acción Nacional negociaron; por ello y otras cosas más que no le gustaron de ese órgano político, que sólo busca el beneficio de unos cuantos, fue que renunció al Partido Acción Nacional y formó, junto con DOÑA GRACIELA DE LA TORRE DE MARTÍNEZ y su cuñado FERMÍN ANDRADE SÁNCHEZ y otros más, el Partido Alianza Social (PAS) que posteriormente a esa elección perdió el registro. En una ocasión recuerdo que nos invitó a una cena a su casa, la cual es de calle a Callejón, si mal no recuerdo, y le comenté que tenía bonito jardín, porque era un hombre que le gustaba mucho la naturaleza, y la verdad no recuerdo qué me respondió, pero me dio una gran explicación del porqué de ese jardín, que al pasar lucía o luce una hermosa enredadera. ADALBERTO, en vida, también fue muy criticado, dicen que por negociar puestos para su familia, ya que recordemos que su hijo trabajó en la administración pública estatal en la administración de EDUARDO BOURS, dicen que para mantenerlo callado y no golpear. Ese fue ADALBERTO ROSAS LÓPEZ, un hombre que dio mucho de qué hablar y seguirá dando desde donde se encuentre. Descanse en Paz “El PELÓN ROSAS”…

Y hablando de pelones o cosas difíciles, los productores no la están agarrando tan fácil la lucha por mejorar el ingreso objetivo de trigo y de otros granos, fibras y oleaginosas, ya que el Gobierno no quiere dar más que el ingreso objetivo pactado de tres mil 600 pesos para los trigos duros y cuatro mil 400 para los panificables, y los agricultores demandan un monto de cuatro mil 650 pesos por tonelada para los cristalinos y cuatro mil 950 para los harineros. Hoy, de manera privada, se volverán a juntar, según nos comentó, el presidente de la UCAY, CARLOS ALBERTO ESQUER LÓPEZ y ABEL CASTRO GRIJALVA de la ALCANO, para ver qué acciones llevarán a cabo, ya que no han sido escuchados o el Gobierno y el secretario de Agricultura, JOSÉ CALZADA, les exige ser más productivos, si realmente quieren una mejora en sus ingresos, pero ese discurso es el que traen tanto el secretario, como el subsecretario JORGE ARMANDO NARVÁEZ en sus pasadas visitas al Valle del Yaqui y sur de Sonora, y donde un servidor los ha llegado a entrevistar de manera exclusiva y ya nos lo ha dicho: El Gobierno no tiene dinero para seguir con el paternalismo, por lo que tienen que hacer más con menos, pero como dijo el ABELÓN, porque ellos los funcionarios federales y legisladores, como ABEL MURRIETA GUTIÉRREZ, no se aprietan el cinturón y sí le exigen al pueblo que se los apriete, y ellos siguen hurtando al pueblo; si no, basta ver las casas blancas de los políticos que salen en los medios nacionales, que tienen canonjías importantes con regalías por obras y presupuesto para sus gastos personales, del dinero de quienes pagamos impuestos. Con esto nos despedimos; ya veremos qué sucede estos días. Les deseamos excelente inicio de semana.