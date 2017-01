Por: Roberto Dyke Rivera

Espejel Blanco, el mejor candidato. El FAOT superó cualquier expectativa

La constante en los comentarios de Rodrigo Bours (¡Los Bours, siempre los Bours!) es “Canuleyo”, el nombre en el twitter de Roberto Dagnino (cuñado del ex gobernador Padrés).

Parece, de parte de Rodrigo, un odio personal… basta leer sus comentarios… que casi convierten al Canuleyo40 en un héroe de la resistencia panista en Sonora.

Ese es el problema. Si en los comentarios de los medios a veces nos excedemos en el sospechosismo y “la tenebra” … ahora los propios empresarios de apellidos políticos alimentan esa hambre de las novelas de intriga.

A lo anterior sume el renovado protagonismo que promueven los Bours… incluidos los impúdicos “besos del diablo”.

Juegan a las presiones… creo yo.

EL MEJOR CANDIDATO

Un frente de batalla –me parece que abierto de manera intrigosa y torpe– es la sucesión de rector en la UNISON.

Me refiero, pues, a ese supuesto desgaste entre personeros gubernamentales y de la administración de Rectoría.

Ese desgaste, confirma la convicción, personal y de muchos universitarios, de que en realidad el mejor aspirante –para efectos de comprensión: Candidato– a rector, en estos momentos, está en la figura de Joel Espejel Blanco, actual responsable del departamento de Economía de la Universidad.

¿Por qué?

Es un académico –con grado de doctor– con experiencia y conocimiento de universidades de otros países… incluso, allende el océano atlántico, así como de otras en América Latina.

No se queda en el ámbito académico.

Es un impulsor de organizaciones de carácter –y atención– social… y lo hace con la convicción de servir… y eso es extraño en este mundo tan oportunista que nos tocó vivir.

Y es esa combinación es la que da lugar a una personalidad que muestra sencillez y mucho compromiso con los estudiantes y trabajadores del alma máter.

Tampoco es ingenuo.

Es su argumento –véase la entrevista que le concedió a Jesús Dyke García, en el portal www.elexpediente.mx– precisa que ninguna sensibilidad puede rendir frutos sin la necesaria colaboración y firme involucramiento del Gobierno, en los niveles federal y estatal.

Concluyendo: Joel Espejel parece encarnar la ecuanimidad y el espíritu de colaboración social y oficial que requiere hoy, más que nunca, la UNISON para avanzar rápidamente en el camino del éxito académico y en su mayor inclusión al servicio del Estado.

Imposible dejar de lado las propuestas del citado aspirante, tendientes a fomentar una mayor vinculación con el sector empresarial.

Es Joel Espejel, pues, el candidato a rector alejado de grillas y encontronazos… y la suyas, son propuestas incluyentes.

En lo personal, no tengo ninguna duda que es el mejor elemento para dirigir la Universidad…

Pero si se insiste en resolver este asunto mediante presiones o intervenciones políticas… pues, ya es otro cantar…

… lo que, además, me parecería algo extraño, por el nuevo rumbo por el que transita Sonora… pero, en fin.

CLAUDIA, TAMBIÉN LA CULTURA CUENTA…

Un éxito el Festival Alfonso Ortiz Tirado en su edición 2017… nueve días que disfrutaron los sonorenses y visitantes de otras entidades y países.

Superó cualquier expectativa.

Fue en Álamos, pero también en Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa y Puerto Peñasco… aunque también, en Todos Santos, Baja California Sur, promoviéndose el talento de esta hermosa tierra.

Felicidades a la gobernadora Claudia Pavlovich… el arte es alimento del espíritu.

Y en el festival participaron más de mil artistas de Bolivia, Chile, Croacia, Cuba, España, Estados Unidos, Guinea, Inglaterra, Letonia, Puerto Rico, Rusia y México.

Esto es, la cultura a través de la música, la danza y otras manifestaciones… y, quizá lo más relevante: La tradición sonorense que trasciende a nivel internacional.

¡Vaya, pues, no sólo de pan vive el hombre!… felicidades, de nuevo.

¡Hasta pronto!