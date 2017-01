Don Francisco: Un muro no resuelve los problemas

El animador chileno Don Francisco dijo que en tres décadas que ha vivido en Estados Unidos nunca ha visto una época tan difícil para los inmigrantes como la actual con el nuevo gobierno de Donald Trump y señaló que “un muro no resuelve los problemas”.

“Me dicen que antes hubo momentos difíciles –para los inmigrantes- que no les permitían hablar español en Texas, pero desde hace 30 años que estoy aquí no he visto algo así”, afirmó en entrevista con Notimex Mario Kreutzberger, su nombre real.

Kreutzberger, de 76 años, quien conoce muy bien las historias de inmigrantes y persecución, pues su padre Erick, judío de origen alemán, fue un sobreviviente del Holocausto que huyó a Chile.

El animador dijo que no cree que el muro que plantea el presidente Donald Trump con México sea una solución.

“Nadie sabe si se va a poder cumplir, yo creo en los acuerdos y no en los muros. Muchas cosas de las que ha dicho Trump han sido dañinas y ofensivas para nuestra comunidad, yo espero que en la vida presidencial él tenga otra actitud”, apuntó el animador.

Don Francisco charló de varios temas con Notimex en su camerino de los estudios de Telemundo antes de la grabación de su nuevo programa “Siempre Niños”, que se presenta los domingos por la noche en Estados Unidos y en América Latina los sábados.

Con 54 de sus 76 años dedicados a la televisión, Kreutzberger es un experimentado y espontáneo conductor que es acompañado para este programa por los mexicanos Patricia Manterola y Karim Mendiburu.