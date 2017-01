Deberán empresarios enfrentar la crisis con ingenio: Llamas

Por: Roberto Aguilar

Ante el alza que hay de los recursos energéticos como luz y gasolina, se avecinan tiempos difíciles para el sector industrial, empresarial, comercial y la sociedad en general, comentó Rodrigo Llamas Aréchiga.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), destacó que en general va ser una situación muy difícil, donde el reto va ser enorme y aunque aún no se ha desatado el caos, no tardará en llegar si no se hace algo al respecto.

“Vienen tiempos de retos, donde tenemos que sacar la casta, en tiempo de crisis hay que innovar, ser más eficientes y eficaces en nuestras empresas apretándose el cinturón, para no llegar a la crisis”, expresó.

Reiteró que los movimientos en la economía mundial es un golpe para todo el mundo, lo cual termina perjudicando a las empresas.

Llamas Aréchiga, dijo que el Gobierno deberá trabajar y ser un impulsor para las empresas, facilitando la forma de trabajo y que estas tengan crecimiento, a pesar de la situación difícil.

Invitó a los a empresarios a no desesperarse, a buscar todas las alternativas posibles para eficientar el trabajo, pero sobre todo saber jugar con los retos que la economía mundial está poniendo.