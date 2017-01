“Voté por Trump, es hora de que México se haga responsable de sus problemas”

Inmigrantes mexicanos que regresaron de Estados Unidos opinan sobre la llegada del republicano a la Casa Blanca

“No es que estén sacando la basura, pero los que no sigan las reglas tienen que irse”. “México va a pagar por el muro”. “Donald Trump es lo mejor que pudo haberle pasado a Estados Unidos”. El autor de estas frases no vive en la “América profunda” ni es blanco, se llama Jesús Espinosa y nació en la Ciudad de México. Espinosa, que primero llegó sin papeles hace 30 años, cuenta orgulloso que siguió al republicano desde el principio de la elección. No cree que como mexicano sea contradictorio apoyarlo. “Voté por Trump y di dinero para su campaña porque es hora de que México se haga responsable de sus problemas y deje de vivir a expensas de su ‘tío rico”, afirma convencido a unas horas de que el magnate se instale en la Casa Blanca.