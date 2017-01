Políticos de varios partidos,…

… empresarios, funcionarios de los tres niveles de Gobierno y gente de la comunidad general, se dieron cita ayer en Catedral del Sagrado Coraz√≥n de Jes√ļs, para darle el √ļltimo adi√≥s al ingeniero ADALBERTO ROSAS L√ďPEZ, de quien podemos recordar que fue alcalde de Cajeme, diputado local, candidato a la gubernatura, en aquella ocasi√≥n en que MANUEL ESPINO BARRIENTOS, en su calidad de delegado del CEN del PAN en Sonora, le hizo una jugada de las m√°s cochinas que se dan en pol√≠tica. Tambi√©n pocos recuerdan que fue precandidato en la interna del PAN a la Presidencia de la Rep√ļblica, donde se la jug√≥ contra DIEGO FERN√ĀNDEZ DE CEVALLOS a quien despu√©s le dej√≥ el camino libre y hay quienes dicen que ‚ÄúEl Jefe Diego‚ÄĚ le gan√≥ a CARLOS SALINAS DE GORTARI, pero por una tan jugosa como turbia negociaci√≥n le cedi√≥ el poder al de Agualenguas.

Adem√°s de lo anterior el popular ‚ÄúPel√≥n Rosas‚ÄĚ, destac√≥ como agricultor del Valle del Yaqui, que defendi√≥ hasta al √ļltimo minuto de su vida y la lucha del Movimiento Ciudadano por el Agua fue una prueba fehaciente de la tenacidad y firmeza del ilustre cajemense, que adem√°s impuls√≥ decididamente al ITSON, que de hecho hac√≠a cosa de dos meses el rector JAVIER VALES GARC√ćA le hab√≠a entregado un reconocimiento por esa labor a favor de la m√°xima casa de estudios. Justo es mencionar tambi√©n que por muchos a√Īos las oficinas que operaba ARL cerca de Palacio para sus negocios particulares, parec√≠an m√°s bien oficinas de gesti√≥n social, a donde siempre acud√≠an personas de condici√≥n humilde a solicitar alg√ļn tipo de apoyo, que nunca les negaba.

Por todo lo anterior, le dec√≠amos que la sede cat√≥lica se vio atiborrada de feligreses que acudieron a rezar por su eterno descanso. De entrada nos toc√≥ ver y saludar al secretario de Gobierno MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA, quien ven√≠a en representaci√≥n de la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, quien por cierto inmediatamente que se difundi√≥ el deceso en las redes sociales, envi√≥ sus condolencias y solidaridad a sus familiares. Por ah√≠ presentes los hermanos RICARDO y RODRIGO BOURS CASTELO. Este √ļltimo acompa√Īado por el empresario TERENCIO VALENZUELA.

No miramos al exgobernador EBC, pero con esto no aseguramos que no haya estado presente, porque en el tama√Īo de la multitud, bien pudo hab√©rsenos barrido. El doctor ALEJANDRO VILLEGAS ORRANTIA, jefe de la policl√≠nica del ISSTESON, primero sentado y luego de pie, de principio a fin en la homil√≠a que ofrecieron varios sacerdotes, pero que encabez√≥ el obispo em√©rito don VICENTE GARC√ćA BERNAL, como amigo de la familia, quien de hecho coment√≥ algunos recuerdos sobre el trato hospitalario que le dieron a su llegada a estas tierras. Casi enfrente del cofre con las cenizas del malogrado luchador social, el alcalde ¬†FAUSTINO F√ČLIX CH√ĀVEZ, flanqueado por el secretario de la Comuna ARMANDO ALCAL√Ā ALCARAZ y otros funcionaros que no alcanzamos a distinguir a la distancia y entre aquel gent√≠o.

En la primera fila la se√Īora BETINA MAZ√ďN hoy viuda de ROSAS, acompa√Īada de su hija BETINA y su hijo ADALBERTO ROSAS MAZ√ďN, as√≠ como de varios nietos, hasta donde al final de misa vimos una larga fila de personalidades que se acercaron a darles el p√©same, entre ellos, el exalcalde ROGELIO D√ćAZ BROWN. Nos platicaba el exdiputado AGAPITO PARA MARES, que ‚ÄúEl Pel√≥n‚ÄĚ fue su compa√Īero en la 52 Legislatura del Congreso del Estado, donde tambi√©n legislaba el doctor ANTONIO RODR√ćGUEZ LAURA, a quien por cierto en las √ļltimas fechas lo reportan delicado de salud. Presente ROBERTO S√ĀNCHEZ CEREZO, exsecretario de Gobierno en la gubernatura de MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, hoy delegado federal de INFONAVIT en Sonora. De los compa√Īeros de lucha de ARL en contra del Novillo, en primera fila ALBERTO VIZCARRA OSUNA, quien ley√≥ un mensaje sobre la vida y obra del finado; del mismo gremio alcanzamos a ver tambi√©n a don AQUILES SOUQUE BRITO, a don REGINALDO TORRES R√ĀBAGO, entre otros. Y llam√≥ la atenci√≥n que aproximadamente a media misa hizo su arribo un grupo de miembros de la Tribu Yaqui, guiados por el vocero ind√≠gena MARIO LUNA ROMERO, que tambi√©n pasaron lista de presentes en catedral. Observamos a panistas de viejo cu√Īo, como los exdiputados JAVIER CASTELO PARADA, CARLOS AMAYA RIVERA, excompa√Īeros de Adalberto en mil batallas. Y ya de salida el saludo con el exdirector del Seguro Popular en Sonora RODRIGO RAM√ćREZ RIVERA, as√≠ como con el se√Īor AGUST√ćN UR√ćAS RODR√ćGUEZ, avecindado en Mexicali, hermano del prestigiado locutor GUILLERMO ‚Äú EL COMPA MEMO‚ÄĚ UR√ćAS.