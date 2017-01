Muy temprano se reportaron algunos carrereros,…

… comentándonos que las propuestas que tienen en mente el profe Campas y Rubén Russo están muy buenas, pero también nos indicaron que hace falta una justa en 275 metros, tierra donde se miden los caballos ligeros.

FARMACIA SAN MARTÍN CABALLERO… Donde encontrará todo para su caballo en medicamentos y accesorios. Cajeme y Jalisco. Tel: 413-02-47.

Analizando un poco la petición, tenemos que en esa distancia hay varios ejemplares que se animarían, incluso podría ser la segunda edición del Maturity al Tope.

Por lo tanto en dicha competencia algunos candidatos serían ejemplares como El Rayito, La Jazmín, El Amarillo, El Jessie, El Felino, El Juan Colorado, El Menso, El Chavalo, El Pcpii o La Melany.

Obviamente la última palabra la tienen sus dueños, pues en dicho certamen también verían acción ejemplares del sector de Empalme como El Somoza y otros que se animen.

Así que, señores carrereros, ustedes son los que decidirán qué maturity realizar, por lo que en las siguientes juntas de San Isidro ya podrán exponer en qué competencia quieren participar y qué ejemplares están firmes para ser parte de tan esperadas justas.

Ya que estamos con las tradicionales juntas de los miércoles de San Isidro, tenemos que varias cuadras ya se han cuestionado la falta de esas reuniones.

NAKED FISH… El mejor sport bar de la ciudad cuenta con sabrosos mariscos frescos y cocinados, además de deliciosos sushis, cortes finos y gran variedad de platillos. Allende, esquina con Colima. Reservaciones 169-66-30.

Por lo tanto esperemos que para este miércoles, previo al evento, el “Majestuoso” sí realice la tradicional junta, pues son varios los carrereros y aficionados que quieren asistir a la reunión para buscarle jugada a sus ejemplares.

Asimismo otros están esperando que el profe Campas y Rubén Russo hagan oficial la invitación de uno o dos maturitys, para empezar a afinar detalles con sus ejemplares.

Amarres

En días pasados supimos de varios amarres, el detalle es que son para eventos futuros, como es el caso de El Ceja Güera y La 10 de Mayo, quienes correrán 150 metros para el evento del 26 de febrero en San Isidro.

Ese mismo día también se verán El Necio y El Cochero, duelo pactado a jugarse en 240 metros, en compromiso entre dos ejemplares que vienen de ganarle a El Indio.

Y por último tenemos que El Turco también será parte de ese evento, quien se topará con El Güero Palma en 200 metros.

Buscan sayo

Para este evento del 5 de febrero de San Isidro, tenemos que caballada como El Pcpii, La Penelope, La Melany, La Chapa, La Bárbara, El Souvenir, El Rayito, La Enamoradita, El Gordito, El Rengo, El Chabalo, El Felino, La Chola y La Niña.

Lástima que El Felino y La Melany no acordaron nada, pues ambos están listos para jugar, sólo que la distancia es el factor que impidió el amarre.

Pero los que sí podrían amarrarse son El Rayito y La Bárbara, sobre todo porque la potranca viene de ganarle a El Talismán, compañero de cuadra de El Rayito.

Y conociendo a sus dueños, sólo es cuestión de que se encuentren para ponerse de acuerdo y concretar lo que sería otra de las estelares para el 5 de febrero.

Más información

En lo que será la actividad de este fin de semana, tenemos que el Taste Guadalupe, de Tesia, Navojoa, nos tiene preparado un atractivo cartel para este domingo 29 de enero.

Dicho programa lo conforman 3 parejeras de muy buen nivel, así como otras 3 ó 4 “tacuachadas”, por lo que se espera una muy buena entrada, sobre todo porque la gente de aquellos lugares tiene rato sin carreras de caballos.

NATURALÍSSIMO… Ahí encontrará todo lo que busque para sus padecimientos, como vitaminas, pomadas, tés, infusiones, energéticos, tratamientos hormonales, antioxidantes, viagras naturales, productos de belleza y muchas cosas más. California 337, entre Galeana y No Reelección.

Como adelanto del evento de Tesia tenemos las siguientes competencias:

El Chilito Vs. El Chucareño en 50 metros.

El Shop Suey Vs. La Marianita en 200 metros.

El Vaquerito Vs. La Chilindrina en 200 metros.

El Mazapán Vs. El Estudiante en 125 metros.

La Mordida Vs. La Pimienta en 175 metros.

El Chana Boy Vs. El Chabalo (da ijar) en 252 metros.

El Pepito Vs. El Falluquero en 150 metros.

Pollos de la Norte… Los mejores pollos de la ciudad los encontrará en la calle Norte 1210 (enseguida de MATCO). Los esperamos, están riquísimos.

Hasta mañana.