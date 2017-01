“En Navojoa no hay problemas de seguridad para la gente,…

… tanto en salud por cuanto a la vida de las personas, hoy por hoy Navojoa es el municipio más seguro de Sonora y la alerta que se dio en EU para no viajar hacia acá, es incongruente e inexacta, ya que no tiene nada que ver con el turismo de norteamericanos hacia Navojoa, no entendemos tal posición”, así se expresó al término de la Sesión de Cabildos el Alcalde Dr. RAÚL SILVA VELA, queda a usted amigo lector juzgar la veracidad del primer Edil en cuanto a tráfico de drogas, armas y personas en la perla del mayo. La Secretaría de Seguridad de Sonora, emitió hace unas horas su extrañamiento en el sentido de que desconoce que sustentos tiene esto que asegura el Departamento de Estado (EU) ¿serán grillas Trumpeanas?

Le comentaba el otro día amigo lector de estos espacios de El Diario en el Mayo, que había por ahí un joven que está ya calentando el brazo para las próximas pizcas electorales de nombre URIEL SILVA ROBINSON BOURS, bueno pues se dice de él que lo más seguro es que se vaya por la constitucional para una diputación local, que tiene ya trabajo hecho y se ve bien, hasta el momento no hay nadie en el PAN que le haga sombra digamos, es carismático, derecho y amable, también se dice de él, que es más Silva que Bours, lo que garantiza más toque con la gente, todo esto me estuvieron diciendo de este dechado de cualidades políticas y humanas ¿usted cree?

Sigue creciendo la posibilidad de que el General SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA, Secretario de la Defensa Nacional venga a Navojoa a hacer primero un recorrido por el área y con ello ver la posibilidad de construir un cuartel, ya que esta ciudad es la puerta hacia el Mayo, la idea no está tan descabellada, pues el lugar se ve estratégico, para mover a los elementos, tiene en corto a Ciudad Obregón hacia el norte y Álamos al pie de la sierra hacia el sur y en corto los pueblos del Bajo Río Mayo. Este es un tema extraordinario.

PRÓSPERO VALENZUELA MUÑER dirigente del PRD, en la sesión de Cabildo, se echó todo un rollo nacionalista de unidad nacional contra las agresiones del bárbaro de DONALD TRUMP, pidió la unidad navojoense con este motivo, es más, él no fue ni a ver a Los APSON, como parte del FAOT, pues sugieren música norteamericana y ni esta hay que escuchar, sonó a fuchi con carbonato, ¿Qué no sabe el perredista que el arte no tiene fronteras?

Por primera vez se llevará a cabo una función de circo en Navojoa, escrita y dirigida por un navojoense como lo es ROBERTO CARLOS AGUILAR SALAZAR, pero con una característica muy peculiar, ya que se trata de una obra de teatro que estimula todos los sentidos (gusto, olfato, oído y propiocepción) compensando así la deficiencia visual. Esta obra está dirigida a personas ciegas e inclusive a videntes normales, no obstante todas participan de la función con antifaz tapando los ojos, dicho proyecto se hace por parte de un grupo de jóvenes pertenecientes al Colectivo Independiente 5/30, todo esto será en febrero, ya le daremos más detalles.

Nos dicen que MARCELO FERNÁNDEZ, presidente de CANACO, anda muy lurio y caminando como entre nubes, ya que logró imponer un caprichito personal más para él, pero muy importante para Navojoa, pues desde el año pasado se le metió entre ceja y oreja, repetir el nacional de motocross, pues él mismo es fanático de esta disciplina motorizada, recordamos que el año pasado aunque no tuvo ayuda de nadie, así como pudo, acondicionó un espacio con ayuda de su amigo de toda la vida MARTÍN SORIA RIVERA, quienes haciendo una “vaquita” como dicen ellos, pudieron sacar este evento dejando una derrama económica importante para el municipio, ah, pero este año seguirá la mata dando ya que esperan más de 300 motociclistas, que mínimamente fue la cantidad del año pasado, así que Navojoa se va a llenar de amigos motorizados en febrero, aquí se espera el apoyo de Seguridad Pública para que regule tal invasión, porque luego otros sacan sus Italikas a querer competir y hasta puede haber accidentes. Opino