Defiende Calderón a México de Trump

Dice el ex mandatario

APRO.-

El ex presidente de México, Felipe Calderón, afirmó que México podría dejar de poner retenes del Ejército en carreteras a EU para que se sienta que el apoyo y colaboración en el tema del narcotráfico no es gratuita.

En entrevista, precisó que en lugar de tener batallones de soldados mexicanos revisando tráilers en carretera para ver si traen droga o no, hay que quitarlos y poner esos mismos batallones a patrullar algunas zonas y que los americanos se encarguen de la preocupación que tienen de las drogas que reciben de América Latina a través de México.

“Por ejemplo, en seguridad interna, ese señor no tiene la menor idea de lo que vale México para EU en materia de seguridad interna, hemos sido un país que ha colaborado con EU desde el 11 de septiembre del 2001 para la seguridad de los propios americanos, ese señor no valora porque no entiende lo que es tener un aliado con 2 mil kilómetros de frontera. Vamos a hacer sentir que ya no contarán con México”, apuntó.

Agregó que espera no se rompa la relación con EU, “pero sí se pueden hacer muchas cosas, yo creo que hay que jugar muy inteligentemente lo que sigue, y creo que entre las cosas que siguen es el diseñar una estrategia para minar una parte de la base dura del apoyo electoral que tiene Trump”.

“Fíjate la obsesión que tiene este hombre con si hubo o no un número suficiente de personas en su inauguración, en su toma de posesión, como un buen artifista está obsesionado con el apoyo del público y está desesperado porque lo pierde, él cree que agrediendo a México, buleándonos genera más apoyo en público y si nosotros reaccionamos equivocadamente se lo vamos a dar”.