Con humildad, Verónica Castro pidió trabajo a Manolo Caro

Disfrutando de una nueva aventura laboral es como se encuentra Verónica Castro, de 64 años, quien está feliz con su participación en la serie del joven director Manolo Caro, de 32, y que será transmitida vía internet por la plataforma Netflix.

Dicha producción llega justamente cuando La chaparrita consentida celebra 50 años de trayectoria en el cine, teatro y televisión.

Platicamos con ella, y nos contó cómo se siente con este nuevo reto en su carrera, que ella misma buscó demostrando su humildad.

-¿Habías tenido contacto con Manolo Caro?

“Cuando actuaba en la obra de teatro Aplauso, él fue a verla y pasó a saludarme; ahí le comenté que me tenía abandonada: ‘sólo trabajas con tus actrices favoritas, y a mí ni me pelas’; entonces me contestó: ‘no, espérame, estoy pensando en algo, hay una historia que me está dando vueltas en la cabeza, y no sé si te gustaría formar parte del elenco’; le respondí que estaría encantada de trabajar con tanto talento”.

-¿Para ti estar en Netflix qué significa?

“Es muy importante continuar vigente; me siento muy feliz de participar en un proyecto que se verá a través de una plataforma mundial. Nos estamos renovando para seguir a la vanguardia; es prácticamente como brincar el siglo, y yo ya lo hice; es una gran oportunidad que tengo que aprovechar”.

-¿Y qué veremos en la pantalla?

Observarán algo distinto de mi carrera; voy a salir de una manera en la que no me han visto, es algo totalmente diferente a lo que he hecho”.