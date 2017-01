”Aquí nos jodimos todos”, opina Salma Hayek

Desde el inicio del proceso electoral de Estados Unidos, Salma Hayek fue una férrea opositora de Donald Trump; ahora que el empresario es presidente, la actriz agradece vivir en Londres. Considera que el actual gobierno ha desestabilizado a los estadounidenses, situación que conoce porque, dice, está acostumbrada a que malos candidatos gobiernen.

En ese sentido, piensa que México y Estados Unidos cada vez se parecen más en la forma en que se están gobernando.

“Nosotros los mexicanos no podemos ser tan optimistas porque venimos de un país donde es una epidemia la inconsciencia social, México está llena de cazadores, de malos gobiernos y a ellos no les importa a quién se llevan entre las patas, hemos tenido muchos presidentes a los que no les importa y les vale lo que nos pasa”, expresa en entrevista.

Salma considera que los mexicanos en Estados Unidos son quienes quizá mejor han sabido llevar esta situación, a pesar de que serán los más afectados por el nuevo gobierno republicano. Explica que México lleva décadas y décadas de malos gobernantes y, para muestra, el estado que la vio nacer.

“Mira cómo está mi Veracruz, cómo pueden hacerlo tan descaradamente, cómo duermen y andan de huidos. Aquí se jodieron todos, se jodió toda la gente que se quedó en la calle, desamparada y sin tener qué darle a sus hijos, trabajando con sueldos miserables, también se jodieron los que robaron, porque no creo que tengan una buena vida estando prófugos, aquí no gana nadie, es una cosa horrible”.