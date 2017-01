Sin acuerdo productores y autoridades federales

Pretende la SAGARPA dar un Ingreso Objetivo de 3 mil 600 pesos por tonelada para el cereal duro y 4 mil 600 a los harineros

Federico Chávez Manjarrez

Dentro de la pasada reunión entre autoridades federales de la Secretaría de Agricultura y productores de trigo de los estados de Sonora, Baja California Norte y Sinaloa, entre otros estados del país, no se llegó a ningún acuerdo en torno al Ingreso Objetivo solicitados de 4 mil 650 pesos por tonelada para los cereales duros y 4 mil 950 para los harineros.

Así fue hecho saber por el presidente de la Alianza Campesina del Noroeste, Abel Castro Grijalva, quien dijo que el Gobierno a través de la SAGARPA ofrece un Ingreso Objetivo de tres mil 600 pesos para los trigos duros y 4 mil 400 para los panificables.

“Si en cuatro días no hay respuesta del Gobierno, nos manifestaremos todas las organizaciones del noroeste del país, en la búsqueda de un mayor ingreso para el cereal, donde el Gobierno nos pide abrocharnos los cinturones, pero los agujeros del cinto ya no alcanzan”, insistió Castro Grijalva.

Comentó que las autoridades federales, les piden ser más productivos, pero requerimos que nos digan cómo hacerlo, ya que los agricultores, los cuales no están en pañales, han implementado acciones para bajar costos de producción como el uso de la labranza mínima y cero labranza y la utilización de fertilizantes orgánicos, entre otras acciones más para ser más productivos y los números no dan, ya que los insumos, fertilizantes y combustibles se elevan cada día más y así es imposible ser competitivos y productivos.

Es imposible prescindir de los productos químicos como pretende el Gobierno Federal, quien busca sanear de aquí al 2018 la Secretaría de Agricultura pero a qué costo, afectando a los productores, mientras que ellos, los funcionarios federales y los legisladores del Congreso de la Unión, siguen con prebendas y los productores y la gente del campo ajustándose más el cinturón, por ello esperarán cuatro días para una nueva propuesta, de lo contrario habrá acciones de resistencia.