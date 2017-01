La dignidad no se negocia; no pagaremos el muro: CPA

Creo más en tender puentes que construir barreras, dijo

Agencias y Demian Duarte.-

“Como mujer, como gobernadora, como sonorense les digo que la dignidad no se negocia, ni estamos dispuestos a pagar algún muro”, subrayó la mandataria sonorense, Claudia Pavlovich Arellano, al aplaudir la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de cancelar su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La gobernadora Pavlovich señaló que ella es una mujer que cree más en tender puentes que construir muros, que cree en sumar no en dividir.

“Eso es lo que he estado haciendo durante todo este tiempo con aquellos que quieran hacerlo, como es el Gobierno de Arizona, como son las autoridades autónomas, como son las cámaras empresariales”, indicó

Llamó a los sonorenses que se encuentran en Estados Unidos, sobre todo en Arizona, a acudir a los consulados para que se les protejan sus derechos, para que reciban asesoría legal, y recordó que hay instalaciones consulares en Phoenix, Douglas, Nogales, Yuma y Tucson, en el vecino Estado, donde, dijo, ahí hay personas preparadas para asesorarlos.

“No están solos, estamos viviendo tiempos complicados, pero creo que después todo va a tomar su rumbo, en este momento quizá todo lo vemos complicado; todo va a tomar su lugar, todas las aguas tienden a tomar su cauce, y creo que esto también va a ser la ocasión”, subrayó.

Luego de calificar como absurda la pretensión de construir un muro entre Estados Unidos y México y que lo paguen los mexicanos, la gobernadora Pavlovich recordó que existe de hace mucho tiempo un muro metálico en la frontera de Sonora y Arizona, “y eso no ha afectado hasta ahora, no ha pasado nada en los últimos años”.

Respecto a la atención a quienes pudieran ser deportados, la mandataria de Sonora indicó que la próxima semana se podrían reunir con autoridades federales para plantear un fondo especial que permita atender esa situación de darse y establecer criterios como el que comprueben las autoridades norteamericanas que a quienes deportan son mexicanos y no de otro país.

“Pero estamos hablando de supuestos, por lo pronto las inversiones siguen llegando a Sonora y en unos momentos más nos reuniremos con inversionistas canadienses que tienen un importante proyecto”, puntualizó.

SONORA SIN TEMOR AL MURO DE TRUMP; “NOSOTROS CONSTRUIMOS PUENTES”: CLAUDIA PAVLOVICH

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano dijo que Sonora la perspectiva de que se haga un muro en la frontera no le asusta, pues en la región desde hace mucho que existe uno, y a la fecha eso no ha detenido la relación de negocios y amistad con Arizona o los Estados Unidos.

“He pensado mucho del muro, y digo, hace mucho que está, hay un muro, una barrera entre Sonora y Arizona, no sé que le falte hacer, el muro ya está y eso no ha afectado en nada la relación bilateral”, declaró.

La gobernadora sonorense, que comparte 640 kilómetros de frontera con Arizona, apuntó que la relación se mantiene abierta y fluida con su homólogo Doug Ducey, y que incluso han estado en comunicación a partir de la toma de posesión de Donald Trump, aunque sin tocar abiertamente el tema.

“Él me habló para invitarle al torneo de Golf de la PGA, porque considera que oportunidades de negocios en común y nosotros seguimos en esa lógica, de trabajar juntos con Arizona en el concepto de la Megarregión”, expresó la jefa del Gobierno Estatal.

Claudia Pavlovich aplaudió la postura del presidente Peña Nieto, de cancelar su visita a Washington la próxima semana, pues dijo que la dignidad no se negocia, y es absurdo eso de que vamos a pagar por un muro, de hecho sí se acuerdan ya pagamos 6 dólares cada 6 meses por los permisos.

En todo caso, agregó, “nosotros en lugar de construir muros, estamos tendiendo puentes. Ya conocen mi postura, creo que he sido clara al respecto, la dignidad no se negocia, y quiero comentarles que no estamos dispuestos a pagar ningún muro, es absurdo”, recalcó.

La mandataria señaló que hay un esquema de coordinación con la estructura de consulados que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a fin de que apoyen a los ciudadanos sonorenses radicados en Arizona, los asesoren e impidan que se les violen sus derechos, y aseguró que en el caso de que haya deportaciones masivas, habrá un fondo especial para atender a los ciudadanos y apoyarlos.

“Quiero decirles a los sonorenses que viven en Estados Unidos, que acudan a los consulados para que se les respeten sus derechos, que vayan a los consulados de Yuma, de Phoenix, Douglas y Tucson, ahí está el personal listo para tenderlos, y es que son tiempos complicados”, anotó.

No obstante Claudia Pavlovich opinó que las cosas regresarán eventualmente a su nivel normal.

“Yo creo que todo va a tomar su rumbo, en este momento quizá podamos verlos como muy complicado, las aguas tienden a tomar su cauce y esto así será. Creo que en tender puentes y no muros, en sumar y no dividir, y eso he estado haciendo en este periodo, con quienes quieran hacerlo, como lo hemos hecho con el Gobierno de Arizona y con el sector privado.