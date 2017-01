En suspenso ayuda para México: NYT

APRO.-

El muro que el presidente Donald Trump ordenó construir en la frontera con México, a fin de detener la migración indocumentada a Estados Unidos, será muy costoso y no concuerda con la realidad de la migración, apuntó The New York Times.

En un editorial publicado ayer, titulado “El costo real del muro de Trump”, el diario asentó que “como ocurre a menudo con Trump, los hechos no están de su parte”.

Destacó que la inmigración indocumentada a Estados Unidos ha ido a la baja en los últimos años, a pesar de que el gasto en seguridad fronteriza se ha disparado.

Entre 1983 y 2006, un promedio de 1.2 millones de personas al año fueron aprehendidas tratando de entrar ilegalmente en el país, mientras que el año pasado poco más de 415 mil fueron capturadas tratando de ingresar, la mayoría ciudadanos centroamericanos que huían de la violencia y la pobreza