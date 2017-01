Cancela Peña Nieto reunión con Trump

APRO.-

El presidente Enrique Peña Nieto canceló la reunión que tenía planeada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, luego de que éste amenazara con suspender dicho encuentro si México no aceptaba pagar el muro fronterizo.

Aunque Peña reiteró la voluntad del país de trabajar con Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones, dio aviso a la Casa Blanca sobre su decisión de no viajar a Washington.

“México reitera su voluntad de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

“Hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el presidente de Estados Unidos”, añadió.

Antes, Trump amagó con suspender la próxima reunión con el mandatario mexicano si no acepta pagar el muro fronterizo.

Como es su costumbre, a través de su cuenta en Twitter, Trump envió un mensaje:

La noche de ayer, en un mensaje a la ciudadanía, Peña Nieto lamentó y reprobó la orden ejecutiva firmada por su homólogo norteamericano para construir un muro en la frontera mexicana.

“Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que, desde hace años, lejos de unirnos, nos divide”, expresó en referencia a las secciones de muro fronterizo ya existentes.

Y aseguró: “México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro”.

“México ofrece y exige respeto como la nación plenamente soberana que somos”, afirmó.

En las últimas 72 horas la crisis en la relación binacional ha escalado desde la confirmación de la construcción del muro fronterizo ocurrida el pasado martes y oficializada ayer a través de una de las acciones ejecutivas, de las dos emitidas contra México. La otra instruye la radicalización de la política migratoria, y ambas decisiones ocurren al iniciar las negociaciones de una delegación mexicana en Washington.

SERÍA “INFRUCTUOSO” REUNIRSE CON PEÑA EN ESTE MOMENTO: TRUMP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer haber acordado con su colega de México, Enrique Peña Nieto, la cancelación de su encuentro de la próxima semana, pues aseguró que sería “infructuoso”, y señaló que seguirá “otra ruta” en la relación con México.

“Hemos acordado cancelar la reunión programada para la próxima semana, a menos que México trate a los Estados Unidos de manera justa, con respeto, tal encuentro no sería infructuoso y voy a a tomar otra ruta. No tuvimos opción”, dijo en reunión con legisladores republicanos.