Todavía no cree Iván Rodríguez que entrará a Cooperstown

El ex receptor puertorriqueño y recién electo miembro del Salón de la Fama Iván Rodríguez, dijo a su llegada a la isla que todavía no ha podido bajarse de la nube en la que se encuentra tras haber recibido la noticia el pasado 18 de enero.

“Con toda honestidad hasta el día de hoy todavía no creo que soy un ‘Hall of Famer’”, expresó Rodríguez tratando de contener la emoción en sus primeras declaraciones a los medios de su país, y recogidas por el diario El Nuevo Día de San Juan.

“Para mí, es una alegría estar aquí en Puerto Rico. Gracias al apoyo que me han dado en estos 21 años en las Mayores. No estuviera aquí si no fuera por el apoyo de todos ustedes. Fue muy importante en mi carrera. Estoy sintiendo una alegría impresionante”, abundó Rodríguez, quien será el cuarto boricua en entrar al Recinto de los Inmortales en Cooperstown, junto a Roberto Clemente, Orlando “Peruchín” Cepeda y Roberto Alomar.

El estelar pelotero cubano, cuarto latino con más victorias en las Grandes Ligas, arremetió contra algunos de los votantes que han impedido su ingreso a Cooperstown.

RODRÍGUEZ, BAGWELL Y RAINES ENTRAN AL SALÓN DE LA FAMA

Iván Rodríguez, Jeff Bagwell y Tim Raines fueron electos al Salón de la Fama del Beisbol este miércoles, mientras Vladimir Guerrero y Trevor Hoffman se quedaron cortos del 75 por ciento de votos necesario para ser electo por la BBWAA.

Rodríguez recibió un 76% de los votos para superar por un sólo por ciento el mínimo requerido para entrar al Salón de la Fama. La ceremonia de exaltación de Iván, junto a los otros electos Tim Raines y Jeff Bagwell, se efectuará el próximo 30 de julio.

Rodríguez llegó acompañado de su esposa Patricia Gómez a la conferencia. Sus padres Eva Torres y José Rodríguez también estuvieron presentes en la conferencia y el ex jugador tuvo unas palabras de agradecimiento a sus progenitores.

“Qué puedo decir de mis padres… esos sí son los ‘Hall of Famers’ por todos los sacrificios que hicieron por mí y por mi hermano. Levantándose temprano para llevarme a las prácticas y a los juegos todos los fines de semana para llevarme a ser un profesional a los 16 años”, dijo Rodríguez mirando a sus padres.