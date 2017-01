Siguen llegando ejemplares al sur de Sonora señores,…

… por lo que la jugada puede subir de nivel y regresar esos compromisos entre grandes ejemplares que tanto le gusta a la afición de la región.

Para empezar sabemos que en las cuadras Mar Brisa 1 y 2 hay caballada que no ha jugado, tal es el caso de El Verdugo y El Tío Gringo, dos moros de fina estampa que muy pronto podríamos verlos en acción.

En la percha JD está un potrillo retinto, dosañero que fue blisteado y conforme vaya madurando demostrará su nivel.

Se dice que los Rabicanos tienen un prietito, por lo que esperaremos a que Chuy Millán nos informe al respecto.

Y si movemos la antena tenemos que los Hinchados tienen dos armas nuevas, uno es el potrillo que jugó ante La Lady Coralina, mientras que del otro no sabemos mucho, pero se dice que es caballo que viene a toparse con lo mejor de la región.

Si a eso le agregamos caballada conocida como El Rayito, La Jazmín, El Amarillo, El Jessie y El Pcpii, pues ya hay varios pencos que podrían disputarle la corona al consentido de la Mar-Brisa.

¿Se imaginan una cuarteta de tapados? Sin duda alguna seria sensacional, sólo bastaría ver si las cuadras interesadas se animan a topar a sus cuacos.

De antemano sabemos que el retinto de JD no entraría, pues para empezar no es del nivel y sobre todo que no están en condiciones para jugar.

Pero el resto es probable que sí, por lo que sólo faltaría un integrante para un llenado de puertas, una cuarteta que se le ha pedido mucho a San Isidro, pero que por diversos motivos no se ha concretado.

MÁS INFORMACIÓN

El pasado fin de semana hubo actividad en la región, iniciando la acción en Huatabampo, donde por cierto hubo muy poca asistencia.

De hecho puede amigo lector, usted hacer memoria, porque cuando hay carreras grandes no va la gente, ahora imagínese con cinco competencias donde solamente dos de ellas eran entre caballada conocida.

Cabe mencionar que después de las carreras hubo peleas de gallos, por lo que el “palenque” pudo haber sido más redituable para la organización del TH.

En cuanto a resultados se refiere, tenemos que El Albur blanqueó a El Chanate, mientras que La Canica sigue mejorando y en esta ocasión dio cuenta sin problemas de El Tololo.

Pasando a lo que fue el domingo, tenemos que por rumbos del Taste El Fresno, de Culiacán, Sinaloa, El 40 cobro venganza de El Rorro al blanquearlo en las 300, 350 y 400 yardas.

Con esto el consentido de la cuadra San Rafael de Jalisco, se sacó la espina de aquella derrota que le propinara el zaino de la percha 19 en el pasado Campeón de Campeones.

En otros resultados de El Fresno, El Samuray le ganó con paleta a El Mexicano en las 300 yardas, La Super le sacó pico a rabo a El Italiano, El Regalo clareó a El Invasor, mientras que El Forastero fue mucha pieza para El Águila.

Y por último moviendo la antena hacia el Taste El Júvani, podemos decirles que al amigo Columbo le dieron capote, perdiendo con El Indio, El Chale Chale y El Pilareño.

El Indio se topó con El Cochero, donde el alazán de los Chichos cumplió con los pronósticos al sacarle paleta al retinto de Columbo en 150 metros.

Por su parte El Güero Palma se impuso con pescuezo a El Chale Chale en 150 metros, mientras que El Ancho le robó a El Pilareño, cuando este último era amplio favorito.

Hasta mañana.