Se preocupan cajemenses por ecosistemas

Francisco Minjares

Aunque todavía hace falta interés ciudadano e información referente al cambio climático, los cajemenses ven como una prioridad el cuidado a los ecosistemas y la vida terrestre para lograr un desarrollo sostenible, aseguró la representante en México de la Organización My World, Karol Arámbula.

“Lo que estamos haciendo desde My World México, que es una iniciativa de la sociedad civil con las Naciones Unidas, es preguntarle a las personas cuáles son sus prioridades en cuanto a desarrollo, en particular desarrollo sostenible, el cual tiene 3 pilares: El económico, el social y del medio ambiental, y lo que venimos a preguntarle a la gente de Sonora es cuáles son sus prioridades y, curiosamente, la gente de Cajeme posiciona la vida terrestre y los ecosistemas como una de las prioridades del desarrollo”, detalló la experta en la materia en el marco del Foro “Un Sonora para Siempre”.

Agregó que las prioridades de la ciudadanía sobre el cambio climático y el desarrollo son llevadas a los diferentes sectores que trabajan en la agenda del desarrollo sostenible a nivel nacional.

El cambio climático va ligado a otras problemáticas sociales como es la pobreza y la desigualad, además que afectará de manera distinta a los diferentes sectores dependiendo de su nivel socioeconómico debido a que hay grupos más vulnerables a las condiciones del clima.

Resaltó que debido a que Sonora aporta al calentamiento global con las emisiones de gas producidas por el ganado por ser un fuerte consumidor de carne.

El foro se llevó a cabo por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado en el que se invitó a expertos en la materia del cambio climático para exponer la importancia del tema y escuchar el sentir de los estudiantes.

El coordinador de la bancada del PRI, Epifanio Salido Pavlovich, dijo que una prioridad de esta legislatura es tratar los temas que impactan el presente y el futuro del Estado, como es el cambio climático.