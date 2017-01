PREPÁRATE: Ahí viene otro gasolinazo y ¡Será peor!

Con el reciente incremento del precio de la gasolina, diversos productos verán incrementado su valor

De no cambiar las condiciones actuales en el mercado petrolero, es probable que el próximo aumento al precio de las gasolinas, en febrero, sea de 8%, confirmaron analistas consultados.

Señalaron que si bien inicialmente estimaron ese porcentaje, el nuevo precio dependerá de la referencia del crudo en los mercados internacionales y del tipo de cambio.

Reiteraron que si no surge algo relevante en el panorama que afecte a los mercados, los consumidores habrán de pagar 8% más sobre el precio promedio actual, que se ubica en alrededor de 16 pesos por litro en el país.

El nuevo precio lo tendrá que calcular la Secretaría de Hacienda con base en esos elementos al final del presente mes, y estará vigentes del 4 al 11 de febrero; después se calculará otro precio que regirá del 11 al 18 de febrero, y de ahí en adelante cambiará diariamente, explicó el director de estrategias de mercado de Finamex Casa de Bolsa, Guillermo Aboumrad.

Dijo que tomando en cuenta esas variables para el precio de las gasolinas, siguen estimando que subirá 8%.

En lo anterior coincidió el economista en jefe de Barclays México, Marco Oviedo. “Quizá en febrero haya uno adicional (aumento)… Según la fórmula, podría ser de 8%, pero en la medida en que avancemos en el tiempo se irá diluyendo”, consideró.

No obstante, afirmó que en el mediano plazo, el precio de las gasolinas reflejará esos costos, para generar mayor inversión en el sector y más competencia. “Ese es el objetivo de la liberalización, sumado que Pemex sanee sus finanzas, porque de alguna forma estaba subsidiando el transporte en el pasado”, apuntó.

País subsidiado. Oviedo recordó que con este proceso de liberalización, México estaría cumpliendo con los compromisos adquiridos en el seno del Grupo de las 20 economías (G20) emergentes y desarrolladas más importantes, respecto a retirar el subsidio a los combustibles fósiles.

Además, mencionó que México ha sido un país que vive subsidiado pero que también puede dejar de serlo, ya que también se subvenciona la electricidad y el transporte público.

Para el caso de la energía eléctrica, estableció que si bien el monto que de recursos públicos que se destinan es menor al subsidio a gasolinas, quitar ese apoyo tendría un impacto mayor en la inflación.

La presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Adriana Berrocal, dijo que los subsidios distorsionan el mercado, porque impiden saber cuál es su costo verdadero.

Por eso, con la liberalización de las gasolinas, sería bueno que se amplíe a otros servicios, en el sentido en que puedan ser más racionales en su uso.

“¿Qué pasa cuando algo es muy barato, lo regalan o no nos cuesta nada? Normalmente, lo desperdiciamos; la oportunidad de este gran reto es que nos volvamos más racionales en el uso de los energéticos”, señaló.

Todo subirá

El peso del precio de la gasolina dentro de todo el índice es de 3.68%, según la tabla de ponderadores que publica el INEGI.

Comerciantes mexicanos sufren los primeros efectos del gasolinazo

Mercaderes de alimentos aseguran que tendrán que elevar el precio de sus productos para compensar el aumento del combustible. El descontento social también va en aumento.

Con esto, algunos funcionarios del gobierno federal, que el incremento en los precios de las gasolinas no resultará en una aumento generalizado en los precios, no es algo apegado a la realidad. Tampoco es preciso decir que impactará en menor medida a los sectores más desfavorecidos, pues según la Secretaría de Hacienda de cada 100 litros de gasolinas que se consumen “el 30% de los hogares de menores ingresos consumen solo 5 litros”.

Por el contrario, algunos economistas pronostican aumentos en cascada en los precios de varios productos y servicios, y en distintos momentos del año, a raíz del incremento en los precios de las gasolinas.

“Veremos una escalada de precios por impactos directos e indirectos, y no solo durante enero, se transmitirán de forma paulatina y gradual en el resto del año”, señala Julio Soto, economista senior de Consultores Internacionales.

De acuerdo a lo señalado por Expansión, el mayor impacto será al precio de los alimentos, refirió el experto, por el uso inevitable del transporte para su distribución de los centros de producción a los de consumo. La ponderación del rubro de alimentos, bebidas y tabaco en el INPC es de 23.28%.

“Eso significará un sobrecosto para los productores que trasladarán a los consumidores finales”, refiere Soto.

En este caso, sus efectos lo resentirán, principalmente, las clases de menores ingresos, que destinan la mayor parte de su gasto a la compra de alimentos.

Recomendaciones

Ante el incremento de hasta 20% en el precio de gasolinas que inició junto con el 2017, los mexicanos han visto un impacto en su gasto diario, ya que con el aumento de combustible también subieron algunos productos de la canasta básica, como la leche, el huevo y las tortillas.

Ahora con el incremento, en esa demarcación el precio de la gasolina Magna es en los primeros días de enero de $16.33, mientras que de la Premium -la que usa este vehículo- es de 18.20… Llenar el tanque sale en $1,001, lo que equivale a 186.45 pesos más.

Ante este tipo de comparaciones y previendo lo que pueda ocurrir con los precios del combustible en los próximos meses, te ofrecemos los siguientes consejos para que busques ahorrar la gasolina con la que cuenta vehículo:

-Evita calentar el auto: Esta costumbre genera un gasto mayor en combustible.

-Cuida no ser tan ‘revolucionado’: Maneja por abajo de las 2 mil revoluciones por minuto. A menor revolución de motor, menor consumo de combustible.

-Llantas bien infladas: La presión de los neumáticos debe ser la indicada por el fabricante y según las condiciones climáticas.

-Sube tus vidrios: Tratar que ventanas estén cerradas para evitar turbulencias y que el auto tenga menos resistencia al viento.

-Busca la ‘sombrita’ al estacionarse: Con esto evitarás que el vehículo reciba directamente los rayos del sol y que la gasolina se evapore.

-No aceleres de golpe: ‘Métele el pie’ al acelerador de forma moderada para consumir sólo el combustible necesario.

-Evita embotellamientos: Planea tus viajes y utiliza vías alternas a las que comúnmente son intransitables.

-Mantén velocidad uniforme: Evita frenar o acelerar de manera innecesaria.

-Modera uso del aire acondicionado.

-No te pases de peso: Evita cargas innecesarias, aumentar el peso del auto, sube el consumo de gasolina.

-Mantenimiento: Afina el auto de acuerdo al manual y requerimientos sugeridos por el productor.

-Estrategia para llenar tanque: No esperes a que te quede la reserva de gasolina, procura cargar cuando tengas medio tanque.

-En distancias cortas prefiere caminar o lleva una bicicleta.

No es culpa de la Reforma Energética

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, afirmó que el precio de las gasolinas no subió por la reforma energética.

“El precio de la gasolina no subió por la reforma energética, tampoco subió por la reformas hacendaria”, afirmó a diputados y senadores al comparecer ante la Comisión Permanente.

Explicó que el precio de los combustibles aumentó porque el precio internacional del petróleo y el tipo decambio se incrementaron.

Admitió que son circunstancias difíciles “que nos obligan a actuar con responsabilidad” y sensibilidad.

“Actuar con responsabilidad para proteger las fortalezas de la economía, el trabajo y la entrega de todos los mexicanos”, manifestó.

Durante su exposición refirió que 125 países tienen un precio superior al de México.

“Si revisamos lo sucedido en otros países en 2016, en promedio los países aumentaron 25.2% significativamente por arriba de México en enero; en el caso de EU fue de 70%”, detalló.

Señaló que el único componente que habrá de disminuir es el del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pero de haber ido más lejos hubiera sido incurrir en más deuda o a un recorte del gasto.

Apenas ayer el gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens respaldó al gobierno porque el “gasolinazo” es producto de las reformas estructurales, y afirmó que su impacto sobre la inflación será temporal y transitorio.

Amenazas al presidente

Un video se ha viralizado en la redes sociales ya que en un supuesto ‘narcomensaje’ un hombre encapuchado se pronunció en contra del gasolinazo, ante la situación de saqueos y bloqueos que se han vivido en el país, pidió que se afectara a afectara a la clase política.

“Ladrón que roba a ladrón tienen 100 años de perdón dicen”, dice el sujeto que protagoniza la grabación y llama a afectar directamente al gobierno y no a la gente.

El encapuchado puntualiza que las acciones emprendidas en contra del ‘gasolinazo’ están “mal encaminados” pues se necesita que la “gente” se cuenta del “verdadero camino a seguir” para afectar a la “clase política”.

El mensaje que se encuentra en YouTube como “Narco Mensaje a Peña Nieto” comienza a propagarse en redes sociales y hasta el momento ya ha conseguido cerca de 400 mil reproducciones en menos de 72 horas.

Sin embargo, a pesar de la ‘aceptación’, hasta el momento no se sabe de dónde vino este video, ni tampoco se ha dado con el responsable del mismo.