Policía cibernética será instalada este año en Sonora: García

Mónica Miranda

Este año quedará instalada en Sonora la Policía cibernética fecha que se definirá una vez que se aprueben los recursos federales a la Secretaría de Seguridad Pública, indicó Adolfo García Morales.

El secretario de Seguridad en Sonora dijo que a partir de esta nueva área se investigarán con mayor prontitud los delitos que involucren el uso de redes sociales, como amenazas de tiroteos o atracos en establecimientos, que han hecho los últimos días algunos jóvenes.

“Se está trabajando en ello, se trata de no criminalizar a los jóvenes, pero también que no caigan en las amenazas de redes sociales que hacen ciertas sectas y provocan noticias falsas que no llegan a la realidad y caen en psicosis”.

En ese sentido solicitó el apoyo de la sociedad civil para que supervisen el uso que los jóvenes le dan al Internet y las redes sociales, prueba de la falta de atención, dijo, son los lamentables hechos en un colegio de Monterrey, en el que un menor accionó un arma contra la maestra y tres compañeros.

“Es cuestión de que ayude la sociedad civil porque es parte de lo que se genera en el contexto de la sociedad, nosotros invitamos, hacemos recomendaciones pero la decisión final es de quien hace uso de las redes sociales”.